شركة ZEP RE ترفع حصتها إلى 10% من محفظة التأمين التعاوني

مروة عبد النبى:



طالبت شركة ZEP RE الكينية لإعادة التأمين، بمضاعفة حصتها من محفظة أخطار الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، لتصل إلى 10% بدلا من 5%.



وقال سعيد قطامش، مدير عام إعادة التأمين بالجمعية، إن ZEP RE طلبت رفع الطاقة الاستيعابية بعد إطلاعها على نتائج أعمال «التأمين التعاوني»، بالإضافة إلى تقارب حجم الأخطار التى يتم قبول التأمين عليها، والتعرف على الحدود السعرية لمختلف العمليات التأمينية.



وأشار إلى أن شركة ZEP RE الكينية، المصنفة «B++» من مؤسسة «AM BEST» العالمية، وهو تصنيف متقدمـ «FIRST CLASS»، وتتحمل الخطر عن الجمعية فى جميع الفروع التى تعمل بها.



فى السياق ذاته، أعلن «قطامش» أن شركة مصر للتأمين، جددت حصتها كمعيد تأمين للسنة الثانية على التوالى مع الجمعية بنسبة %13، والتى تعيد خطر جميع الفروع بإستثناء فرع تأمينات الطيران، بالإضافة إلى شركة ناشيونال الهندية التى دخلت بحصة قدرها %5، بدءآ من اتفاقات العام الجديد.



وأشار قطامش إلى أن الجمعية ستنتهى الخميس المقبل من برنامج إتفاقية إعادة التأمين بقيادة المعيد شركة «GIC» الهندية بإمارة دبى بنسبة %25، و%15 لصالح شركة «كونتينتال –رى»، و%15 لشركة «كينيا – رى»، والنسبة الباقية تتوزع بين أفريكارى وعمان رى.



ولفت إلى أن الجمعية انتهت من سداد أرصدة إعادة التأمين إلى جميع شركات الإعادة العالمية التى تتعامل معها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجارى 30 سبتمبر2017 ، وجارى سداد الربع الرابع من الإعادة.