شركة «Y Tech» تكشف ملامح مشاركتها في معرض كايرو آي سي تي

كشفت شركة Y Tech المتخصصة في مجال أعمال التيار الخفيف خلال مشاركتها في النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا CairoICT”23، والذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ويعقد المعرض تحت شعار “دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل” وذلك خلال الفترة من 19-22 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

وكشفت الشركة أن أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا العالمية المتخصصة في انذار الحريق والسرقة وكاميرات المراقبة و الصوتيات ، كشيرك استراتيجي للعديد من العلامات التجارية العالمية مثل Hochiki وfocus وHikivision وذلك ضمن خطة الشركة لتلبية احتياجات السوق وتغطية مجالات التيار الخفيف بماركات عالمية متعددة.

وتأتي مشاركة شركة واي تك في فعاليات معرض CairoICT لما يمثله من أهمية للشركة و لجذبه التجمعات المهتمة بالتكنولوحيا، خاصة أنظمة الحماية علي مستوي الشرق الأوسط، الأمر الذي يظهر من خلال قوة وحجم الشركات التي تحرص دائما علي المشاركة والتواجد فضلا عن الاقبال الكبير جدا من الزائرين من مختلف دول الاقليم العربي والاسيوي والافريقي للتعرف على احدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الحماية والانظمة الامنية.

وتعقيبا على هذه المشاركة، أعرب المهندس أسامة شوبك رئيس مجلس إدارة شركة Y Techعن سعادته بمشاركة الشركة في المعرض والذي يعكس مدى الوعي الذي بات موجود لدي الافراد والشركات بأهمية أنظمة الحماية والأنظمة الأمنية في اي مجال او اي مشروع مهما كان حجمه مما يعكس أيضا الاتجاه العام للدولة بالاهتمام بتوفير الأنظمة وتطبيقها من خلال تشريع القوانين المنظمة لهذه الصناعة والتي تلزم أصحاب المنشآت مهما كان حجمها بضرورة استيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بأنظمة الحماية والأنظمة الأمنية للحصول على تراخيص ادارة أي نشاط الأمر الذي له دور كبير في نمو الوعي الأمنى لدي الكثير من أصحاب النشاطات المختلفة ومتخذي القرار. وأضاف شوبك أن حجم أعمال الشركة خلال عام 2022 بلغ 45 مليون جنيه.

ومن المتوقع أن ينمو خلال عام الجاري 2023 بنسبة 35%، مؤكدا أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وصعوبة عملية الاستيراد خلال الفترة الأخيرة والتقلبات الذي يشهدها السوق من عدم استقرار سعر الصرف إلا أن الشركة تسير بخطى متقدمة نحو نمو وتوسيع أعمالها فضلا عن تصدير عدة منتجات للشركة في عدد من الدول العربية والذي يدعمنا وفقا للقانون الخاص بالحصيلة الدولارية والحق في الاستيراد مباشرة دون الخضوع لإجراءات تدبير العملة الصعبة.

وأضاف شوبك إن الشركة تستهدف افتتاح 3 فروع جديدة خلال العام القادم 2024 في مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والإسكندرية، وذلك ضمن الخطة التوسعية للشر