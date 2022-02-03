شركة «Y-tech» تتفاوض على توكيلين أوروبيين للبوابات الإلكترونية والإذاعات الداخلية

تتفاوض شركة Y-tech المتخصصة فى الأنظمة الأمنية الإلكترونية للحصول على توكيلين أوروبيين جديدين خلال الربع الثانى من العام الجارى.

قال محمود إمبابى، نائب المدير العام للشركة، إن «Y-tech» تستهدف الحصول على توكيل إيطالى للبوابات الإلكترونية التى تستخدم فى الجراجات والمجمعات السكنية، علاوة على آخر إسبانى لإحدى الشركات العاملة فى مجال إنتاج سماعات الإذاعات الداخلية.

وأوضح إمبابى، فى تصريحات لـ”المال”، أن الشركة حصلت خلال ديسمبر الماضى على حق الوكالة الحصرية لشركة «فايبر مي» الأمريكية العاملة فى تصنيع أجهزة الاتصالات الموحدة داخل مصر، باستثمارات تقدر بحوالى 12 مليون دولار.

وأضاف أن «Y-tech» تعتزم التوسع بهذا المنتج داخل أسواق شمال أفريقيا، مبينا أن هناك مفاوضات مع عدة دول لتوزيع هذا المنتج داخلها.

وكشف عن استراتيجية الشركة خلال 2022 والتى ترتكز على المشاركة فى عدد من المشروعات القومية، مثل مبادرة حياة كريمة، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع آخر قيد المباحثات مع وزارة المالية خاص بأنظمة الاتصالات الموحدة.

فى سياق متصل، لفت إمبابى إلى أن الشركة سجلت معدل نمو فى أعمالها خلال العام الماضى بنسبة بلغت %30، وتخطط لزيادتها إلى %50 قبل أواخر العام الحالى، منوها بأن شريحة عملائها تضم كلا من الاستشاريين والمقاولين والقائمين على تنفيذ المشروعات.

وتوقع أن تشهد مبيعات سوق الأنظمة الأمنية نموا كبيرا خلال العقد القادم، خاصة أن مصر تعد سوقا واعدة تزامنا مع زيادة عدد المشروعات القومية المطروحة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، أو مشروعات إنشاء وتأمين الطرق.

وذكر أن الشركة تعتبر موزعا لعدة علامات تجارية مثل «باناسونيك» و«هايكفيجين» المنتجين لأنظمة كاميرات المراقبة، كما تمتلك شبكة موزعين ضخمة لأنظمة إطفاء الحريق، مثل «يو إتش تك» و«أليكس تكنولوجى».

وذكر أن الشركة لديها قاعدة كبيرة من العملاء، أبرزهم: البنك الأهلى، وسفارة البرازيل، والمركز البريطانى، والسفارة التركية، بالإضافة لشركات: التعاون للبترول، وأباتشى للبترول، ومجموعة فولكس فاجن، ومستشفى العباسية للصحة النفسية، والنيل للمجمعات الاستهلاكية، والسويدى للكابلات، وفندق هيلتون مصر الجديدة، والمدرسة اليابانية بالأقصر ومصنع كارينا للملابس، مضيفا أن الشركة فى مرحلة مفاوضات مع عملاء جدد، منهم مصنع سيماف لإنتاج عربات المترو بحلوان التابع للهيئة العربية للتصنيع.

يذكر أن Y-Tech تأسست فى عام 2005 بالقاهرة، وتعمل فى أجهزة الاتصالات والتكنولوجيا الأمنية، ونجحت فى إبرام عقود شراكات مع عدة علامات تجارية، منها «هوتشيكى» اليابانية المتخصصة فى أجهزة إنذار الحريق باستثمارات تبلغ 24 مليون يورو بعقد تصل مدت إلى 3 أعوام.