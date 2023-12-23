شركة WTC الناشئة تتعاون مع «غندور أوتو» لإطلاق خدمة طلب واستيراد السيارات أونلاين

كشف هشام الصافي الرئيس التنفيذي لشركة “WTC” المتخصصة في تقديم حلول التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، عن تعاونها مع غندور أوتو لاستيراد وتجارة السيارات الفارهة، لإطلاق خدمة طلب واستيراد المركبات أونلاين.

وقال الصافي فى بيان صحفي اليوم السبت، إن تحقيق التحول الرقمي أصبح أمرا حتميا في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد واستراتيجية الدولة لرقمنة مختلف الخدمات.

وأضاف أن التجارة الإلكترونية تمثل أداة هامة ورئيسية في تحقيق التحول الرقمي، حيث تتيح للبائعين الوصول لشرائح أوسع من العملاء والمستهلكين بأماكن متفرقة بمجهود أقل.

وقال الصافي، إن المنظومة الرقمية التي ستقدمها وتديرها “WTC” ستدعم خطط “غندور أوتو” في التوسع بخدماتها في استيراد السيارات الشخصية، فضلا عن تحسين تجربة العميل في الحصول على خدمة مميزة من خلال خطوات بسيطة تتم عبر المنصة الرقمية للشركة.

وألمح وليد الغندور الرئيس التنفيذي لشركة “غندور أوتو” لاستيراد وتجارة السيارات الفاخرة، إلى أن الشركة تطلق خدمة رقمية جديدة، لأول مرة في مصر، من خلال منصتها الإلكترونية تتيح للعملاء اختيار وطلب وحجز السيارات الشخصية عبر الإنترنت لتقوم الشركة باستيراد السيارة لهم.

وأوضح الغندور أن التجارة الإلكترونية تنمو بشكل قوي وأصبحت متاحة لكافة القطاعات، فضلا عما توفره للعملاء من مرونة في الطلب والاختيار من بين المنتجات المعروضة، ولذلك قررنا أن نعمل على توطين التجارة الإلكترونية في قطاع السيارات كجزء من تحقيق التحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها الشركة، وذلك من خلال إطلاق خدمة طلب وحجز السيارات أونلاين لأول مرة في مصر.

وأضاف أنه من خلال خطوات بسيطة، يقوم العميل من خلال منصة “غندور أوتو” باختيار السيارة التي يريدها وحجزها.

وقال إن المصريين بالخارج يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة لشراء سياراتهم وإرسالها لمصر، من خلال خطوات بسيطة عبر المنصة الرقمية لـ”غندور أوتو”، الأمر الذي يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.