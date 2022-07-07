شركة White Eagle تطرح مشروعا سكنيا في العاصمة الإدارية باستثمارات 2.5 مليار جنيه

تعتزم شركة White Eagle Developments طرح مشروع سكني، خلال أيام قليلة، بأميز منطقة في الـR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات 2.5 مليار جنيه.

قال الدكتور أحمد جبيلي، رئيس مجلس إدارة شركة White Eagle Developments، إنه إيمانًا بقوة السوق العقاري المصري وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية عالميًّا ومحليًّا، قررت الشركة طرح مشروعها الأول في العاصمة الإدارية الجديدة ليكون أيقونة في التصميم والتنفيذ ومراعاة متطلبات العملاء، وذلك بعد دراسة للشرائح المستهدفة والمتطلبات الحديثة التي يحتاج إليها العملاء.

وأشار إلى أن المشروع بالشراكة مع شركة مصر للطيران مالك الأرض، على أن تقوم White Eagle Developments بأعمال التطوير.

موقع مميز

وأضاف جبيلي أن مشروع “Blue Bird” “بلو بيرد” يقع في منطقة R8 على مساحة 25 فدانًا، قرب النهر الأخضر والحي الدبلوماسي وعلى بُعد 15 دقيقة من مطار العاصمة الإدارية الجديدة.

لافتًا إلى أن المشروع يضم 33 عمارة سكنية، بمساحات تبدأ من 120 مترًا للوحدات بأقلّ نسبة تحميل تتراوح بين 22- 24%، كما راعت الشركة المساحات الخضراء بصورة كبيرة إذ لا تتعدى مساحة المباني 18% من إجمالي مساحة المشروع.

وأضاف الدكتور أحمد جبيلي أن المشروع يضم كذلك ناديًا اجتماعيًّا، وحمامات سباحة للأسر بعيدًا عن الكتلة السكنية لمراعاة خصوصية العملاء، بالإضافة إلى حمّام سباحة مغطى للسيدات،

كما يضم المشروع بحيرات صناعية، چيم، وستريت مول بتصميم مميز لسهولة التسوق على مساحة 800 متر، يضم محلات وخدمات طبية لخدمة الكومباوند.

وأوضح أن الشركة بصدد استخراج القرار الوزاري للبدء في أعمال الإنشاءات.

القطاع العقاري في أزهى عصوره

وأكد الدكتور أحمد جبيلي، رئيس مجلس إدارة شركة White Eagle Developments، أن القطاع العقاري المصري يشهد أزهى عصوره، خاصة بعد الطفرة العمرانية التي تقودها الحكومة والاتجاه نحو بناء مجتمعات عمرانية جديدة تواكب تطورات البناء الحديث وتناسب طموحات الجمهورية الجديدة.

لافتًا إلى أن اتجاه الحكومة لبناء مدن ذكية والتوسع في مدن الجيل الرابع ساعدا في تحفيز مستثمرين عرب وأجانب للدخول في السوق العقاري المصري، سواء شركات تطوير أو إشراف هندسي وتصميمات أو شركات إدارة عالمية.

دخول كيانات من الخليج

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة كيانات كبرى، خاصة من دول الخليج في قطاع العقارات المصري، وهو ما ظهر جليًّا في الزيارات الأخيرة لوفود من شركات كبرى زارت العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين للوقوف على أهم تطورات المشروعات العمرانية بتلك المناطق ودراسة سبل الاستثمار فيها.