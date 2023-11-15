شركة «WhereApp»: نستهدف اختراق 3 أسواق إقليمية.. ونراهن على ربحية الكباتن

قال أحمد حسين الرئيس التنفيذى لشركة «WhereApp» للنقل الذكى إنها تستهدف اختراق 3 أسواق إقليمية بخدماتها خلال الفترة المقبلة وهى المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية إذ أثبتت دراسات الجدوى إمكانية المنافسة بقوة فى هذه الدول واقتناص حصة كبيرة بقطاع النقل الذكى.

أضاف خلال حواره مع برنامج «المال أوتو» الذى يقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات أن الشركة تعمل حاليًا على تدشين جولة تمويلية جديدة تستهدف من خلال زيادة حجم أنشطتها عبر التوسع فى مصر وفى الأسواق الخارجية لافتًا إلى أنه من المخطط اقتناص حصة سوقية من سوق النقل الذكى المحلية بنسبة تصل لنحو %60.

لفت إلى أنه يجرى تقديم خدمة التاكس والسكوتر فى الوقت الراهن من خلال تطبيق النقل الذكى «وير اب» الخاص بالشركة مع التخطيط مستقبلًا لإضافة خدمات جديدة مثل طلب المركبات الكهربائية للاستفادة من انخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بمركبات الوقود التقليدى التى تعتمد على البنزين، كما سيتم إضافة أنشطة النقل الجماعى عبر تسيير خطوط وبنفس مزايا التاكسى بالنسبة لعوامل الأمان والاسعار المنخفضة اعتمادا على مبدأ زيرو عمولة من الكباتن.

اعتبر أن شركته تمتلك العديد من المزايا التى تؤهلها لمنافسة الشركات الأجنبية الأخرى والتى تعمل فى السوق منذ سنوات وأبرزها أنها تقدم خدماتها للكباتن بدون الحصول على عمولات نهائيًا على الرحلات التى يقومون بها وهو ما يساعد فى تقديم أسعار تنافسية للعملاء فضلًا عن تمتع تطبيق وير اب الكثير من خصائص الأمان سواء المتعلق بالسيارات أو بالكباتن.

أشار إلى أن الشركة نجحت فى تجاوز مستوى 50 ألف رحلة شهرياً منذ سبتمبر الماضى ومن المستهدف جذب نحو مليون عميل خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار:

«المال»: كيف بدأت شركة وير اب فى مجال النقل الذكى فى مصر؟

أحمد حسين: بدأنا فى إجراء الدراسات التسويقية لتأسيس الشركة والدخول فى مجال النقل الذكى ومعرفة نقاط الضعف للمنافسين والعمل على تقديم امتيازات للعملاء والكباتن التى من خلالها يمكن التواجد فى هذا القطاع.

تواجد الشركات العالمية المتخصصة فى مجال النقل الذكى ساهم بشكل كبير فى تأهيل ثقافة المستهلكين فى ارتقاء منظومة النقل فى مصر من خلال استخدام التطبيقات الذكية والوصول لأماكن بعيدة قد انعكست بالإيجاب على الخدمات المقدمة للعملاء.

اتجهنا فى «وير اب» لدراسة العيوب الموجودة لدى شركات النقل الذكى المتاحة فى مصر والعمل على حلها حتى نتمكن من التواجد بقوة فى هذا المجال والقدرة على المنافسة مع كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى تأسيس كمنتج مصرى بنسبة %100.

آليات التسعير وعوامل الأمان جاءت فى مقدمة اهتمامات «وير اب» التى اعتمدت عليها عند الدخول فى مجال النقل الذكى فى عام 2021 خاصة مع تقديم امتيازات للكباتن و خدمة جيدة للعميل بأسعار مخفضة.

«المال» هل توجهتم للبحث عن التمويل أم تأسيس الشركة؟

أحمد حسين: تم تأسيس الشركة أولاً بدون تحصيل أية عمولات من الكباتن لتشجيعهم على الالتحاق بالشركة مع تقديم خدمة أفضل للعملاء بأرخص سعر فى مصر مقارنة بالمنافسين الآخرين.

والشركة وضعت مجموعة من الضوابط والمستندات المقدمة من قبل الكباتن لدخولهم عبر منصة «وير اب» للتأكد من سلامة العملاء مع تقديم أفضل الخدمات خاصة مع بدء العمل فى منظومة النقل الذكى.

وضمن الخدمات الجديدة التى تم تقديمها من «وير اب» تضمنت إتاحة مشاركة الرحلة بين العملاء وأقاربهم للتأكد من السلامة والأمان لهم ، بالإضافة إلى منح المواطنين الثقة فى استخدام المنصة.

«المال»: ما هى أولى جولاتكم التمويلية التى تم الحصول عليها؟ وما هو هيكل ملكية الشركة؟

أحمد حسين: شركة «وير اب» مصرية بنسبة %100 وتم التقدم للحصول على الجولة التمويلية كانت فى السنة الثانية منذ بدء النشاط.

«المال» هل تتجه «وير اب» للحصول على جولة تمويلية أخرى؟

أحمد حسين: تم مخاطبة العديد من البنوك والمنظمات المحلية والأجنبية للحصول على تمويلات جديدة خلال الفترة الماضية، ولكن لم يتم الاتفاق أو التوصل النهائى مع إحدى الجهات حتى الأن، والحصول على التمويل جزء مهم لاستكمال النشاط فى المنظومة.

«المال»: ما هو هدف الجولة التمويلية الثانية المستهدفة لـ«وير اب»؟

أحمد حسين: هدف التمويل الانتشار فى السوق المحلية بالإضافة إلى اختراق الدول الخارجية والعمل فى مجال النقل الذكى الذى يشهد نموًا تدريجيًا فى العديد من الدول وعلى رأسها “الشرق الأوسط”.

«المال» هل تمت مفاوضات مع رجال أعمال للاستحواذ على حصة من «وير اب»؟

أحمد حسين: دخول رجال الأعمال للاستحواذ على حصص من الشركات الناشئة لم يقتصر على اتاحة التمويلات المالية بل من الوارد تقديم خدمات وتسهيلات أخرى.

وتفاصيل هذه الخطوة متوقفة على ما تسفر عنه مع المفاوضات مع الشركاء المحتملين.

«المال»: ما هى الامتيازات التى تقدمها «وير اب» عن المنافسين؟

أحمد حسين: السعر يندرج ضمن امتيازات «وير اب» والذى يعد الأرخص عن باقى المنافسين، بالإضافة إلى الأمان وسهولة التواصل مع الشركة لحل شكاوى العملاء.

«المال»: ما هى القنوات وآليات الربحية لـ«وير اب» مع عدم الحصول على عمولات من الكباتن؟

أحمد حسين: فكرة تطبيق «وير اب» تعتمد على صفر عمولات على الرحلات من قبل الكباتن مدى الحياة وهو ما يميز الشركة عن باقى المنافسين والتى تتراوح بين 10 إلى %40.

ربحية «وير اب» تعتمد على الرسوم التى يتم تحصيلها من قبل الكباتن والتى تختلف على حسب مدى استخدام التطبيق يوميًا أو شهريًا أو سنويًا.

ربحية الكباتن المدرجين على منصة «وير اب» تعتبر الأعلى مقارنة بالشركات المنافسة العاملة فى مجال النقل الذكى.

«المال»: ما هى الامتيازات التى تقدمها «وير اب» فى عوامل الأمان؟

أحمد حسين: آلية تطبيق عوامل الأمان لدى «وير اب» تنقسم لشقين، الأول يعتمد على تقديم مستندات من قبل الكباتن والتى تتمثل فى ضرورة تقديم مستندات تتعلق بملكية السيارات مع ضرورة إجراء فحص كامل للتأكد من سلامة المركبة وتجنب حالات الأعطال أثناء الرحلات، بالإضافة إلى السلامة الأمنية للسائق من خلال تقديم الحالة الجنائية.

«المال»: هل شركتكم مقتصرة على موديلات محددة على منصة «وير اب» ؟

أحمد حسين: الشركة تتيح ضم الموديلات من 2000 حتى 2024، بالإضافة إلى إجراءات فحص كامل مركبة للتأكد من سلامتها.

«المال» ما الخدمات الجديدة التى قد تتيحها الشركة على التطبيق؟

أحمد حسين: سيجرى توفير خطوط ميكروباص تشبه المواصلات العامة ويمكن أن يعتمد عليها العميل بشكل يومى، بالإضافة إلى إتاحة السيارات الكهربائية بالتماشى مع توجه الدولة للاعتماد على هذه المركبات، كما أن سعرها سيكون أقل مقارنة بالطرازات التقليدية بالاستفادة من الفارق الكبير فى التكلفة مقارنة بالبنزين.

وسيتم البدء بالقاهرة والجيزة ثم الانتشار بباقى المحافظات مع الالتزام بمبدأ صفر عمولات للكباتن.

«المال»: تشتد المنافسة فى السوق المحلية فكيف يجرى تحديد حصتكم؟

أحمد حسين: حسب عدد الرحلات، خلال شهر سبتمبر حققنا نتيجة جيدة بتسجيل 52 ألف رحلة وكشركة ناشئة تعد نتيجة مناسبة فى القاهرة والجيزة والاسكندرية واستمر نفس مستوى التقدم خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر إذ يتزايد عدد الرحلات المسجلة.

«المال»: ما هى مستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة؟

أحمد حسين: نستهدف جذب مليون عميل.

«المال»: تتيح بعض الشركات إمكانية مشاركة السيدات ككباتن فما موقفكم من ذلك؟

أحمد حسين: بالفعل لدينا عدد كبير من السيدات يعملن ككباتن فى الشركة وهو ما يسهم فى توفير فرص عمل للنساء فى مصر خاصة وأن عددًا كبيرًا منهن يعلن أسرهن.

«المال»: ما هى المحافظات التى تغطيها خدمات الشركة؟ وما هى الأماكن المستهدفة مستقبلًا؟

أحمد حسين: نقوم حاليًا بتغطية القاهرة والجيزة والإسكندرية ونخطط للانتشار فى المحافظات الساحلية كمرحلة نحو تغطية كافة أنحاء الجمهورية وفق خطة كل محافظة.

«المال»: ما الفترة الزمنية التى يستغرقها الانتشار فى كافة المحافظات؟

أحمد حسين: 3 سنوات.

«المال»: كيف تقومون بتسعير خدماتكم؟

أحمد حسين: يجرى وضع معايير للتسعير من خلال التطبيق تتعلق بالمسافة والازدحام والوقت.

«المال»: كيف تقيمون أسعاركم مقارنة بالمنافسين؟

أحمد حسين: تعد أقل لأن التطبيق لا يحصل على عمولة من الكباتن.

«المال»: هل أثرت زيادة البنزين الأخيرة على الأسعار؟

أحمد حسين: طبعا لأنه يجرى مراجعة الأسعار فى ضوء تحرك أسعار البنزين والزيوت وقطع الغيار لأن الكابتن يهدف فى النهاية للحصول على نسبة هامش ربح.

«المال»: كم يكلف الكيلو متر لديكم؟

أحمد حسين: بين 4 ونصف و6 جنيهات، وتعد أقل مقارنة بالمنافسين.

«المال»: تقوم الشركات بالتحوط ضد زيادة الدولار المستقبلية بأخذ التحركات المحتملة فى الاعتبار عند التسعير، فما الموقف لديكم؟

أحمد حسين: الزيادات لدينا ليست مسبقة لأن نشاطنا مختلف عن مجالات أخرى فنأخذ بعين الاعتبار التحركات الفعلية فى التكاليف وعلى أساسها يجرى مراجعة الأسعار.

«المال»: من الذى يقوم بالكشف الفنى على السيارة؟

أحمد حسين: لدينا شروط للأمان ولدى الشركة فريق مختص بمراجعة حالة السيارة بالكامل سواء عن طريق التواصل مع مقدم خدمة فحص سواء فى القاهرة أو اى محافظة من المحافظات التى تنشط فيها الشركة، يتم التأكد من سلامة السيارة خاصة إذا كانت موديل أقدم من موديلات 2023.

كما يجرى التأكد من جوانب أخرى شخصية للكابتن خاصة السجل الجنائى.

«المال»: كم عدد الكباتن لديكم؟

أحمد حسين: حوالى 100 ألف كابتن.

ما هى خطوات الانضمام للتطبيق ككابتن؟

أحمد حسين: يجرى تحميل التطبيق من المنصات المعتمدة ثم يتم تقديم الأوراق المطلوبة وتجرى مراجعتها والانضمام للفريق فى وقت قصير للغاية.

«المال»: ما الدول التى تستهدفونها مستقبلًا؟

أحمد حسين: من الدول التى درسناها ويمكن الدخول فيها خلال الفترة المقبلة هى 3 دول ويمكن المنافسة بشكل كبير فيها هى المغرب والأردن والسعودية.

«المال»: ما التحديات التى تواجهونها كشركات ناشئة خاصة فى مجال النقل الذكي؟

أحمد حسين: التحديات التى تواجهنا تتمثل فى صعوبة الحصول على التمويل، كما نواجه صعوبة تتمثل فى أن العميل يحتاج لفترة حتى يثق فى تطبيق أو منتج جديد فى السوق ونعمل على ذلك من خلال أسعار تنافسية وفريق خدمة عملاء قوى يمكن العودة له فى أى وقت مع عوامل أمان مهمة لضمان أعلى درجات الأمان للعملاء، نحتاج فرصة من العملاء للتجربة مع الاستعداد للتعامل مع السلبيات.

«المال»: أعلنت بعض شركات النقل الذكى أنها واجهت صعوبة فى توفيق أوضاعها مع الجهات الرسمية، فما الموقف بالنسبة لكم؟

أحمد حسين: بالعكس كانت الموافقات سهلة، وقامت الجهات الرسمية بالترحيب بحرارة بالخطوة مع التأكيد على المساندة والدعم.

«المال»: ما أوجه الدعم المطلوبة؟

أحمد حسين: التمويل وضرورة التفريق فى المعاملة بين الشركات الناشئة والكيانات الكبيرة فى السوق ومن ثم ضرورة توفير أدوات للدعم خاصة وأننا شركة محلية تتعامل بالجنيه المصرى بخلاف الشركات الأجنبية التى تتعامل بالعملة الدولارية بما يضغط على الاقتصاد بقوة.

من المهم دعم المنتج المحلى خاصة مع التوجه العام حاليًا للاعتماد على المنتج المصرى وهو ما يتطلب استمرارية لتتمكن دولة كبيرة مثل مصر من تقديم خدمة ومنتج لكافة دول العالم من خلال رواد أعمال.

«المال»: ما المطلوب لدعم هذا النوع من الاستثمارات؟

أحمد حسين: أكثر ما نحتاج إليه دعم الدولة خاصة فى الجانب المالى لأن هذا هو مستقبل الاقتصاد دون ممانعة فى الحصول على الموافقات القانونية ودفع مستحقات الدولة كاملة.

نخطط لجذب مليون عميل

جولة تمويلية جديدة لتوسيع الأنشطة داخلياً وخارجيا

المغرب والأردن والسعودية على قائمة أولوياتنا المستقبلية

من المهم التمييز بين الشركات الناشئة والكيانات الضخمة فى المعاملات

الشركة لا تحصل على عمولات من الكباتن ..فقط رسوم استخدام التطبيق

مبدأ زيرو عمولة رفع عدد السائقين إلى 100 ألف

زيادة أسعار البنزين أثرت على تكاليف الرحلة

بدأنا بـ3 محافظات ونسعى للانتشار بكافة أنحاء الجمهورية

إجراء دراسات تسويقية للمنافسين لتفادى أخطائهم

خدماتنا الأرخص ..وتشديد عوامل الأمان

إجراء فحص كامل للمركبات للتأكد من تجنب الأعطال أثناء الرحلات

إتاحة الموديلات من 2000 حتى 2024 على المنصة

إجراء مباحثات مع بنوك وجهات محلية وخارجية للحصول على تسهيلات