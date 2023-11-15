شركة «WhereApp» تتفاوض للحصول على جولة تمويلية ثانية

تتفاوض شركة «WhereApp» المتخصصة فى النقل الذكي، مع بنوك محلية للحصول على جولة تمويلية ثانية، تقدر بـ50 مليون جنيه مع إتاحة الفرصة أمام مستثمرين أفراد، بهدف استكمال خططها التوسعية فى مصر وخارجيًا خلال الفترة المقبلة.

قال أحمد حسين، الرئيس التنفيذى للشركة، إنها تجرى حاليًا مباحثات مع مستثمرين أفراد لتدبير التمويل المطلوب، وإتاحة تسهيلات أخرى، مقابل الاستحواذ على حصة أقلية، موضحًا أن المبلغ سيتم توظيفه فى دعم توسعات الشركة الخارجية، واختراق دول جديدة، منها «المغرب والأردن والسعودية».

وأضاف «حسين» -فى حواره مع برنامج «المال أوتو»، الذى يقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات- أن الشركة تعمل حاليًا فى 3 محافظات هى القاهرة والإسكندرية والجيزة، ومن المخطط التوسع فى مناطق أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة حصتها من سوق خدمات النقل الذكي، من خلال التسهيلات والامتيازات التى تقدمها للكباتن، وأبرزها إلغاء تحصيل العمولات على الرحلات وانخفاض تكاليفها، مقارنة بالمنافسين.

وأوضح أن ربحية الشركة تعتمد على تحصيل رسوم ثابتة لاستخدام التطبيق من قبل الكباتن دون إقرار أى عمولات على الرحلات، بهدف تحقيق أعلى مكاسب لهم، علاوة على تحفيز أكبر قدر من السائقين للانضمام لمنصة «WhereApp»، موضحًا أن لديها ما يقرب من 100 ألف سائق حاليًا.

وأكد أن الشركة تخطط لإضافة خدمات جديدة على منصتها، أبرزها طلب المركبات الكهربائية للاستفادة من انخفاض تكاليف التشغيل، مقارنة بالسيارات العاملة بالوقود التقليدي، مضيفًا أنه مخطط إدخال أنشطة النقل الجماعى عبر تسيير خطوط بنفس مزايا التاكسى بالنسبة لعوامل الأمان والأسعار المنخفضة.