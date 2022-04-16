وقعت شركة الخط الملاحي “Wan Hai” عقد بناء 5 سفن حاويات جديدة بحمولة 13 ألف حاوية مكافئة، مع ترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة في إطار خطة تحسين أسطول الشركة.

ومن المقرر تسليمها خلال عامين.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم إن السفن الخمس ستفي بمتطلبات أحدث اللوائح البيئية، وستعمل تحت بند السفن الذكية سعيا في تقديم جودة خدمة أفضل لعملائها من خلال تشغيل أسطول سفن أكثر كفاءة، لضمان أن أسطول سفن الشركة قادر على الحفاظ على قدرته التنافسية ودعم التطوير المستمر للسوق.

ويدير الخط الملاحي التايوني Wan Hai أسطولًا من 146 سفينة حاويات علي مستوي العالم .