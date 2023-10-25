شركة «VXI» الأمريكية لخدمات التعهيد تستثمر 200 مليون دولار فى مصر

تعتزم شركة «VXI» الأمريكية لخدمات التعهيد العابرة للحدود «الأوف سورسينج» ضخ استثمارات بالسوق المصرية تصل إلى 200 مليون دولار كمرحلة أولى.

كشف أحمد بهجت، الرئيس التنفيذى للشركة فى مصر، أنها تخطط لافتتاح مركز اتصال لها، يضم 850 مقعدًا قبل نهاية العام الحالى.

وأوضح «بهجت» – فى تصريحات لـ«المال»- أن الشركة تسعى لخدمة عملاء لها فى أسواق أوروبا وأمريكا ينتمون إلى قطاع البرمجيات وشركات السفر والسياحة، مؤكدًا أن مصر لديها كوادر واعدة فى صناعة التعهيد تتيح لها تقديم الخدمة بأكثر من لغة.

وحققت مصر صادرات رقمية بلغت 4.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، منها 3.5 مليار من خدمات التعهيد، وتستهدف تحقيق نمو يتراوح بين %12-10 سنويًا عبر خطة متكاملة قائمة، ترتكز على إطلاق برامج لبناء القدرات البشرية فى مختلف التخصصات، واستمرار تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية لتدشين فروع محلية مع استكمال تنمية البنية التحتية اللازمة لتعظيم عائداتها، وفقاً لوزارة الاتصالات.

يُشار إلى أن «VXI» شركة أمريكية تعمل فى مجال خدمات التعهيد العابرة للحدود، وتتواجد فى أكثر من 42 دولة حول العالم بـ20 لغة. كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، طالب خلال زيارته الأخيرة لأمريكا، جريد موريسون رئيس العمليات فى VXI العالمية بإنشاء مركز اتصال لها بمصر.