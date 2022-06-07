شركة «Vortex Energy» تضخ 222 مليون يورو في «Ignis»

أعلنت اليوم شركة «Vortex Energy»، المختصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أنها قامت بضخ استثمارات رأسمالية بقيمة 222 مليون يورو حتى الآن في شركة «Ignis»، وذلك في إطار التزامها بشروط التعاون بين الشركتين والذي بدأً العام الماضي.

وقالت Vortex Energy في بيان وصل المال انه منذ الاستثمار المبدئي الذي ضخته شركة «Vortex Energy» في شركة «Ignis»، خلال الربع الأخير من عام 2021، نجحت «Ignis» في تحقيق استراتيجية النمو الواعدة التي تتبناها بكفاءة، إذ ضمت محفظة شركة «Ignis» الإسبانية مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 1 جيجاوات، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة للوصول إلى مرحلة بدء الإنشاءات. وفي ذلك الإطار، دخلت شركة «Ignis» حاليًا مرحلة التجهيزات لإطلاق منصة بقدرة تبلغ 500 ميجاوات تقريبًا.

كما تتفاوض الإدارة بشأن اتفاقيات لشراء الطاقة بقدرة إجمالية 500 ميجاوات مع مجموعة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال. علاوة على ذلك، نجحت الشركة في التوسع عالميًا خارج السوق الإسباني لتأمين مصادر طاقة بقدرة تبلغ 11 جيجاوات تقريبًا، تتضمن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة.

جدير بالذكر، تواصل شركة «Vortex Energy» تطبيق استراتيجيتها الطموحة لدعم خطط النمو الخاصة بشركة «Ignis»، وذلك عبر ضخ المزيد من الاستثمارات الرأسمالية بقيمة 46 مليون يورو تقريبًا خلال الربع الأخير من العام الحالي، بالإضافة إلى 176 مليون يورو تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2023.

وفي هذا السياق أعرب أنتونيو سييرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Ignis»، عن اعتزازه بالإنجازات التي تحققها الشركة في إطار خططها التي تستهدف تحويلها إلى واحدة من أبرز شركات الطاقة المتجددة المتكاملة في العالم. وأكد على اعتزازه بالتعاون مع شركة «Vortex Energy»، وتطلعة لتحقيق مردود إيجابي من ذلك التعاون على الشركتين في المستقبل.

ومن جانبه عبّر كريم موسى، الرئيس التنفيذي لشركة «Vortex Energy»، عن سعادته بما حققته شركة «Ignis» من إنجازات استثنائية خلال هذه الفترة القصيرة، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق خلال المرحلة الراهنة. وأضاف أن شركة «Ignis» نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق وذلك بفضل كفاءة الفريق الإداري للشركة، بالإضافةً إلى قوة محفظتها حيث يساهم كلاهما في ترسيخ مكانة الشركة في السوق.

وأكد موسى على دعم شركة «Vortex Energy» التام لهذه الشراكة، طالما أنها تضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الشركة سوف تواصل تمويل مسار النمو المشترك لتحقيق خطط النمو المستقبلية.

ومن ناحية أخرى، صرحت آنا بيريس كامينيرو، رئيسة العمليات في شركة «Vortex Energy»، بأن شركة «Ignis» تنفرد بالعديد من المميزات التي تؤهلها للمنافسة في قطاع الطاقة المتجددة، ومن بينها القدرات التنفيذية والكفاءات التشغيلية، فضلًا عن الخبرة والدراية الواسعة بمجال الطاقة. وأكدت على التزام شركة «Vortex Energy» بمواصلة دعم إدارة شركة «Ignis» في بناء محطات دولية مستقلة متكاملة للطاقة المتجددة في إسبانيا وغيرها من دول العالم.