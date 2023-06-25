شركة VMS السعودية تستحوذ على حصة في Cash Cows المصرية

أعلنت مسرعة الأعمال السعودية VMS استحواذها على حصة أقلية في Cash Cows المصرية وفقا لاتفاقية شراكة استراتيجية تستهدف سد الفجوة بين السوقين السعودي والمصري في قطاع الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، وبما يضمن تضافر الجهود من أجل توفير مجموعة واسعة من الموارد والخبرات والدعم لمساعدة الشركات الناشئة بالمنطقة على النمو والنجاح.

واتفقت رؤى شركتي Cash Cows وVMS، بصفتهما مسرعتان أعمال رائدتان للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ضرورة التعاون سويا وتوحيد الجهود من أجل توفير الإمكانيات والموارد للشركات الناشئة ورسم خريطة واضحة أمام المستثمرين لتحقيق التميز في السوق شديد التنافسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتتضمن الشراكة بين Cash Cows وVMS إطلاق منصة مشتركة لتبادل الأفكار والتعاون والتعلم المتبادل بينهما، لتوفر سبل الوصول للشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال للقرارات الحاسمة بما يضمن نجاحهم.

بهذه المناسبة، أعرب معتز صالح أبو عنق رئيس مجلس إدارة شركة VMS عن سعادته بالتعاون مع Cash Cows التي تمتلك خبرات هائلة في قطاع ريادة الأعمال لا سيما في السوق المصري الذي يضم شركات ناشئة مُبتكِرة وفرصا استثمارية هائلة، مدفوعة بالنمو السكاني الذي يمثل قاعدة متسعة من العملاء والمستهلكين، وقوة بشرية كبيرة من المبتكرين وأصحاب الأفكار ورواد الأعمال، لذلك فإن توسع VMS في السوق المصرية كان هدفا مهما واستراتيجيا نجحت الشركة في تحقيقه عبر شراكتها الاستراتيجية مع Cash Cows.

وتنطلق VMS من المملكة العربية السعودية، لتقدم خبراتها الواسعة إلى الشركات الناشئة لتحفيز انطلاقها وتوسعها عبر مجموعة مميزة من برامج الإرشاد والتمويل والتواصل وصناعة الفرص الاستثمارية.ومن مقرها بالقاهرة، تدعم Cash Cows منذ انطلاقها العديد من الشركات الناشئة من أجل صقل عملياتها وصنع استراتيجياتها الناجحة للنمو، كما عززت بناء علامات تجارية صمدت في ظل تنافسية عالية بفضل خبرتها ومعرفتها وشبكة شركائها المميزين، لتنجح الشركات الناشئة المدعومة من Cash Cows في الحصول على صفقات استثمارية في مراحل تمويلها المختلفة.

من جانبه، قال أحمد رضا الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة كاش كاوز: “نعتز بالشراكة مع VMS في توقيت أصبح فيه دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال أولوية لمستقبل الاقتصاد السعودي، وقد انعكس ذلك على أداء الشركات وصفقات التمويل الناجحة التي تم تحقيقها، كما أن مبادرات دعم الشركات الناشئة تعد جزءا أساسيا من رؤية المملكة 2030، لذلك فإن توسعنا إلى السوق السعودية عبر شراكتنا مع VMS يعد بوابة ذهبية للدخول إلى هذا السوق الواعد والداعم عبر واحدة من أهم المنصات والشركات الخبيرة بسوق ريادة الأعمال بالمملكة”.

من جانبه أوضح محمد نجاتي، الشريك في كاش كاوز، أن الشراكة مع VMS سوف تساهم في بناء جسر بين مصر والسعودية للشركات الناشئة وتوسيع نطاق عمليات الشركتين واكتشاف مزيد من الفرص كما أنها سوف تدعم قدرات الشركات الناشئة على النمو اعتمادا على مزيج من الخبرات التي نتجت عن هذه الشراكة.

ويمثل التعاون بين Cash Cows وVMS فرصة استراتيجية لكلا الشركتين للاستفادة من الخبرات والفرص المتاحة في أسواقهما المتبادلة، وفتح سوق جديدة لهما، وتوسيع قائمة عملائهما خارج حدود بلدهما الأم.ففي حين تمثل خبرات Cash Cows بسوق ريادة الأعمال المصري وشركاته الناشئة إضافة إلى شركة VMS السعودية لتثري محفظة عملائها، وتضيف إليهم قوة شرائية كبيرة، أيضا تقدم VMS خبراتها بالسوق السعودية إلى Cash Cows، بما فيها خطط تطوير الأعمال والتسويق والفوز بالدعم الحكومي والخبرة القانونية والمحاسبية والوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين والصناديق المالية.

وتمتلك Cash Cows محفظة ثرية من الشركاء والعملاء والعلامات التجارية من الشركات الناشئة المصرية، من بينها منصة التحاليل الطبية CheckMe ومنصة التزود بالوقود المصرية الأولى من نوعها GoFuel وكارت الصحة (Healthtag) والجمعية (ElGameya) وكاو باي (CowPay) ومنصة الخصومات والكوبونات “وفرها” (Waffarha) ومنصة تكنولوجيا التعليم (IQ)، والتي ستعزز قوة قائمة شركاء VMS، التي تضم منصة إطار (ETTAR) ودوافاست (dawafast) وتشاطيب وشارت (CHART) وموبيليا (mobelia) وآي سكول (iSchool).