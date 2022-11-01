شركة Visa تكشف النقاب عن أول تجربة مختلطة في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال

كشفت شركة Visa النقاب عن Visa Masters of Movement، وهي أول تجربة مختلطة تتميز بمزاد للرموز غير القابلة للاستبدال، لتسبق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™، الحدث الأبرز عالميًّا، وتزيد من متعة المتابعين بفعاليات غامرة وآسرة.

مزاد شركة Visa

ويتميز مزاد Visa Masters of Movement بفن رقمي مستوحى من حركات أشهر الأهداف لخمسة لاعبين أسطوريين، وتمّت صياغتها في تشكيلة فريدة من الرموز غير القابلة للاستبدال، لتكون متاحة على Crypto.com في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتظهر تجربة Visa Masters of Movement على أرض الملعب التفاعلية في مهرجان FIFA للمشجعين™ بالدوحة؛ مما سيتيح للمشجعين إبداع فنّهم الرقمي الخاص، والمستوحى من حركاتهم المميزة.

ويحظى المشجعون المؤهلون بخيار تحويل هذا الفن الرقمي إلى رموز غير قابلة للاستبدال خاصة بهم، بالشراكة مع Crypto.com، الراعي الرسمي لمنصة تداول العملات المشفرة لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™.

وبهذه المناسبة قالت سعيدة جعفر، المدير الإقليمي للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي: “تُعد Visa Masters of Movement بمنزلة تجربة ممتعة لتحويل أجمل حركات الأهداف وصياغتها على شكل فنٍ رقمي”.

وأضافت “أن شركة Visa تتيح حركة مرنة وسلسة للأموال عبر جميع أنحاء العالم، بشكل يشبه تمامًا حركة أشهر لاعبي كرة القدم على أرض الملعب. ومع احتفال العالم ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™.

وتفخر شركة Visa بشراكتها مع Crypto.com للارتقاء بالمجتمعات المحلية من خلال دعم جمعية Street Child United الخيرية، إيمانًا منّا بأن الشمولية تعود بالنفع على الجميع”.

الرموز غير القابلة للاستبدال والمدفوعات الرقمية

بدوره، قال أكشاي تشوبرا، نائب الرئيس ومدير قسم الابتكار والتصميم في شركة Visa لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق المتوسط وأفريقيا: “أصبحت، اليوم، الرموز غير القابلة للاستبدال محور الحديث في مجال المدفوعات على مستوى العالم؛ إذ وفّرت دفعة قوية وجديدة لاقتصاد صناع المحتوى، ولا سيما في مجالات الفن والرياضة”.

وتابع: “وبصفتنا المنطقة التي أصدرت أول رموز غير قابلة للاستبدال من Visa على مستوى العالم، يسرّنا إطلاق مزاد الرموز غير القابلة للاستبدال Masters of Movement من شركة Visa في مركز الابتكار ضمن منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق المتوسط وأفريقيا التابع لشركتنا، كما أننا فخورون بمشاركة هذه التجربة المذهلة مع جميع عملائنا في كل مكان”.

مزاد الرموز غير القابلة للاستبدال

يمكن لعشاق كرة القدم، بدءًا من اليوم “12:00 مساءً بتوقيت جرينتش” حتى 8 نوفمبر “9:00 مساءً بتوقيت جرينتش”، بدء مزاد الرموز غير القابلة للاستبدال Masters of Movementمن شركة Visa على Crypto.com.

ويجمع المزاد بين خمسة أعمال فنية فريدة مستوحاة من أبرز أهداف كأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA التي أحرزها لاعبو كرة قدم أسطوريون مثل: جاريد بورجيتي، وتيم كيهل، وكارلي لويد، ومايكل أوين، وماكسي رودريغيز،

وتمت صياغتها على شكل رموز غير قابلة للاستبدال. وتم تصميم العمل الفني الرقمي باستخدام خوارزمية XK Studios الحائزة على الجوائز، والتي حوّلت حركات اللاعبين الأسطورية إلى أعمال فنية ديناميكية.

وفي نهاية المزاد ستُضاف الرموز غير القابلة للاستبدال إلى محفظة Crypto.com الخاصة بالمشجعين الذين قدّموا العرض الأعلى على كل رمز،

بالإضافة إلى حصولهم على ملف فني عالي الجودة قابل للطباعة، وتذكارات موقَّعة من أساطير كرة القدم الظاهرين في تشكيلة الرموز غير القابلة للاستبدال.

وتمنح شركة Visa جميع عائدات المزاد لصالح ’Street Child United‘، وهي مؤسسة خيرية تأسست في المملكة المتحدة وتعمل فيها، وتتمثل مهمتها في مواجهة وصمة العار التي يواجهها الأطفال المهمشون على مستوى العالم.

من جانبه قال ستيوارت إستيد، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Cypto.com: “من دواعي سرورنا أن نتشارك مع شركة Visa لنتيح للمشجعين أسلوبًا جديدًا وفريدًا من نوعه للاستمتاع ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ونسهم في الوقت نفسه بتقديم الدعم لجمعية Street Child United.

وتابع: “نودّ التعبير عن مدى فخرنا بالتعاون مع هذه العلامات التجارية الرائدة في مجالات تخصّصها ومع أساطير لعبة كرة القدم من حول العالم لنسلّط الضوء على عالم الساحرة المستديرة من خلال الفن”.

وتتيح تجربة Masters of Movement من شركة Visa المغامرة أمام المشجعين فرصة التعرف على الأساليب الجديدة التي توفرها الشركة؛ بهدف دعم حركة الأموال في جميع أنحاء العالم،

بما فيها التقنيات الناشئة، مثل تقنيات التشفير والحلول الرقمية الأخرى التي توفر لعدد أكبر من الأشخاص إمكانية الوصول إلى مجالات وأسواق الاقتصاد العالمي.