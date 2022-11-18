شركة Visa تعزز تجارب دفع مبتكرة في منشآت وملاعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022

أكدت شركة Visa، شريك خدمات المدفوعات الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، حرصها على توفير شبكة مدفوعات متكاملة ستتيح للجماهير السداد عن مشترياتهم بدون تلامس وذلك عبر كافة المواقع الرسمية بما في ذلك الملاعب الثمانية ومهرجان FIFA للمشجعين.

وتشير التوقعات بأن تستقبل قطر ما يزيد عن مليون مسافر من عشاق الساحرة المستديرة خلال فترة البطولة، عكفت Visa على تركيب 5300 جهاز دفع مزود بتقنية الدفع بدون تلامس في الملاعب الرسمية التي ستستضيف المباريات، لتغدو كأس العالم FIFA قطر 2022 البطولة الأكثر تمكيناً للمدفوعات على الإطلاق. وستقوم Visa أيضاً بتجربة ابتكارات دفع جديدة لمنح الجماهير وصولاً سهلاً إلى المدفوعات الرقمية البسيطة والآمنة.

لطالما مثّلت بطولة كأس العالم لكرة القدم منصة عالمية تتيح لشركة Visa اختبار تقنياتها الجديدة وتعزيز تجارب المشجعين وترك انطباع إيجابي دائم في البلد المضيف. وستوفر Visa طيفاً من حلول الدفع الرقمية الجديدة في قطر، بما في ذلك العديد من الابتكارات التجريبية محدودة الإصدار والتي تبرز مساعي الشركة لتشكيل ملامح مستقبل حلول الدفع الرقمي:

Pay with your Face: ستشهد البطولة أول استخدام لتقنية التعرف على الوجه في مجال المدفوعات في دولة قطر، وقد تم ابتكارها إثر تعاونٍ جمع بنك قطر الوطني وشركة POP ID وبدعم من Visa عبر تقنيات الترميز. يتيح الحل للعملاء إمكانية مصادقة عمليات الدفع باستخدام الوجه فقط دون الحاجة لبطاقة فعلية أو هاتف متحرك بعد إكمال عملية التسجيل الأولي. وستتم تجربته في ثلاثة فروع من Flat White Specialty Coffee في الدوحة.

بطاقة الرسوم الفنية المتحركة : انطلاقاً من التوجّه السائد بأن المستهلكين أصبحوا أكثر اعتياداً على إنجاز المعاملات بشكل فوري، ستقوم Visa بعمل اختبار تجريبي لحل إصدار البطاقة الرقمية لعدد محدود من حاملي البطاقات على نطاق الدوحة. وبعد عمل مسح لرمز الاستجابة السريعة، سيتم إصدار بطاقة رقمية مسبقة الدفع بشكل فوري مع إمكانية تخزينها في محفظة الهاتف المتحرك. وستحوي هذه البطاقة الرقمية بطاقة رسوم فنية متحركة إلى جانب التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 “لعّيب”، ما يتيح للمستهلكين مستقبلاً حرية إضفاء قدر أكبر من التخصيص وحتى الرسوم المتحركة الرقمية على بطاقات Visa الخاصة بهم.

قبول المدفوعات أصبح ميسّراً أكثر للشركات الصغيرة والمتوسطة: بالشراكة مع ثلاثة بنوك في قطر، أصبح حل المدفوعات الرقمية عبر الهاتف من Visa (Tap to Phone) متاحاً الآن للتجار في قطر الراغبين بالانتقال السريع لقبول المدفوعات الرقمية قبل بدء التدفق المتوقع للزوار؛ فالحل يسهل على التجار استخدام أجهزتهم العاملة بنظام Android مع تقنية الاتصال فريب المدى NFC لقبول المدفوعات دون تلامس، وذلك عن طريق تنزيلتحميل أحد التطبيقات المخصصة لذلك.

حل المدفوعات الرقمية للنقل (Tap to Ride) للتجول في الدوحة: مثّل الحفاظ على تدفق حركة المرور بسلاسة خلال كأس العالم أولوية قصوى لقطر، وفي سبيل ذلك، عمدت Visa وبالشراكة مع وزارة النقل القطرية إلى دفع جهود تمكين قبول المدفوعات اللاتلامسية عبر سيارات الأجرة، ليتمكن المشجعون والمقيمون في قطر من دفع ثمن رحلاتهم باستخدام بطاقات Visa أو عبر هواتفهم الذكية، مما يجعل من تنقلاتهم داخل الدوحة وما حولها أسرع وأكثر راحة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي: “انطلاقاً من مكانتها كشريك طويل الأمد للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، ترغب Visa بمنح زوار قطر من عشاق اللعبة في جميع أنحاء العالم منظومة مدفوعات ترقى لتوقعاتهم، إضافة إلى تجربة ابتكارات جديدة ومميزة على غرار تجربة ’سادة أسياد الحركة من Visa‘ التي تمزج ما بين الفنون الساحرة والمهارات في كرة القدم والتقنيات المتقدمة. كما حرصنا على توفير ما يزيد على 5300 محطة دفع لاتلامسية، لتغدو بذلك بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أكبر بطولات كرة القدم التي تتيح إمكانية الدفع الرقمي لما يزيد على مليون مشجع قادم للاستمتاع بسحر كرة القدم”.