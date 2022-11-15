شركة «VERTO WAVE» تشارك في معرض كايرو آي سي تي للمرة الأولى

أعلنت اليوم «VERTO WAVE» الشركة المصرية العاملة في مجال حلول وخدمات تكنولوجيا لمعلومات عن مشاركتها للمرة الأولى في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2022 والذي يعقد خلال الفترة من 27-30 نوفمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار Leading Change .

وتعقيبا على هذه المشاركة، أعرب باسم السعيد، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر عن سعادته بمشاركة VERTO WAVE للمرة الأولى في المعرض، مؤكدا أن الشركة تستعرض خلال مشاركتها عددا من الحلول والخدمات الجديدة التي تطرحها للسوقين المحلية والإقليمية ومن شأن هذه الحلول أن تساعد الشركات والمؤسسات والحكومات على تسريع وتيرة العمل وتقديم الخدمات للعملاء بدرجة كبيرة من الكفاءة والسرعة والحرفية.

وأضاف أن الشركة ستتخذ من Cairo ICT منصة لإطلاق حزمة من الخدمات التكنولوجية والبرامج تحمل اسم Platform X والذي يعد أول منتج مصري تنتجه الشركة بأيدي وعقول مصرية شابة يساعد على حل المشاكل والتغلب على التحديات الموجودة في أسرع وقت ممكن دون الاعتماد على التدخل البشري في إطار من الحوكمة، مشيرا أن الشركة قد قامت مؤخرا بتطبيق هذه الحلول في عدد من القطاعات المتطورة والواعدة أبرزها القطاع الحكومي والقطاع الصحي وقطاع البترول والطاقة .

وتابع السعيد، أن الشركة تفخر بأنها من الشركات المصرية الواعدة في مجال التكنولوجيا والتي تسعى جاهدة لتصدير المنتج المحلي لعدد من الأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تساعد Platform X على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات التكنولوجية والأدوات المتقدمة والحلول المتخصصة في إدارة الخدمات Managed Service والتي تساعد الشركات والمؤسسات في تسريع وتيرة العمل، حيث يتميز الحل الجديد بقدرته على تطويع التكنولوجيا وتسخير التقنيات الجديدة لتصبح في متناول الجميع من خلال تقديم خدمات لحظية بهدف تقليص زمن تلبية طلبات المتعاملين وتقديم خدمة مخصصة، وتستهدف VERTO WAVE عدد من القطاعات الواعدة أبرزها القطاع الحكومي والقطاع المصرفي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الحلول والتطبيقات الجديدة التي تطرحها الشركة في السوق تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتصدير المنتجات المصرية وتشجيع المنتجات المحلية الصنع .

يذكر أن VERTO WAVE كانت قد انطلقت رسميا في عام 2017 على أيدي شباب مصري واعد يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونجحت الشركة خلال السنوات القليلة الماضية أن تترك بصمة واضحة في القطاعات المختلفة .