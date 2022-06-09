شركة VAI DEVELOPMENTS تتعاقد مع «كونكورد السلام» لإدارة الشقق الفندقية بمشروع «4T1» العاصمة الإدارية

تعاقدت شركة VAI DEVELOPMENTS مع كونكورد السلام وذلك لإدارة الشقق الفندقية بمشروع 4T1 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن خطة الشركة للتعاون مع شركاء نجاح مميزين بكافة تفاصيل المشروع.

وقع العقد كل من المهندس شهاب المحضي، الرئيس التتفيذي لشركة VAI DEVELOPMENTS، ومحمود عابدين، العضو المنتدب للشركة، ومطيع إسماعيل، رئيس مجلس إدارة كونكورد السلام، وسايمون بنهليجان، عضو مجلس إدارة كونكورد.

من جانبه قال المهندس شهاب المحضي، الرئيس التنفيذي لشركة VAI DEVELOPMENTS، إن الشركة حريصة على التعاقد مع علامات تجارية قوية في كافة تفاصيل المشروع، وجار التعاقد مع “كونكورد السلام” بعد دراسة العديد من الخيارات، لتفوز هذه العلامة التجارية عن جدارة وتتصدر قائمة اختيارات الشركة.

وأضاف أن “كونكورد السلام” تتمتع بخبرة طويلة في مجال إدارة المشروعات الفندقية، وهي واحدة من الشركات القوية في مجالها، وستتولى إدارة الشقق الفندقية بمشروع 4T1، وتقوم بتوفير كافة الخدمات الفندقية للعملاء.

وأشار إلى أن مشروع 4T1 هو ثاني مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع تجاري فندقي، وتعاقدت الشركة مع “أرابيلا بلازا” لتشغيل الجزء التجاري بالمشروع

وتم التعاقد مع كونكورد السلام لإدارة الشقق الفندقية بالمشروع، وتحرص الشركة على التعاقد مع علامات تجارية قوية وناجحة في المشروع وذلك بما يرفع من قيمته الاستثمارية ويحافظ على استثمارات العملاء به.

ولفت إلى أن الشركة تقدم في الشقق الفندقية بالمشروع خدمة جديدة وهي إمكانية تأجير الوحدة لصالح العميل الذي لا يقوم باستخدامها طوال العام، مما يحقق له عائدًا استثماريًا متجددًا

وأكد أن الشركة تعمل على إيجاد حلول تسويقية مبتكرة تحقق أعلى عائد استثماري لعملائها، لافتا إلى ارتفاع العائد الاستثماري على المشروعات الفندقية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المهندس محمود عابدين، العضو المنتدب لشركة VAI DEVELOPMENTS، أن العاصمة الإدارية ستكون وجهة لمستثمرين وعملاء مصريين وأجانب لديهم رغبة في الإقامة الفندقية بها لإنهاء أعمالهم واستثماراتهم، مما يجعل هذه الوحدات مشغولة طوال العام، وهو ما تؤكده الدراسات التسويقية التي قامت بها الشركة، ويأتي اختيار كونكورد السلام ليوفر كافة الخدمات والرفاهية التي يحتاجها العميل في الوحدة.

وأوضح أنه تم التعاقد مع مكتب DMA للاستشارات الهندسية ليقوم بتصميم المشروع ويكون استشاريًا هندسيًا له، وسيضم المشروع كافة الخدمات الفندقية المتكاملة، ومنها مطعم ونادي صحي وغرفة اجتماعات لأصحاب الأعمال لمتابعة أعمالهم خلال إقامتهم في الفندق، فالمشروع متكامل في كافة تفاصيله وتم دراستها بالكامل، كما يبلغ إجمالي استثمارات الشقق الفندقية 500 مليون جنيه.

ونوه بأن المشروعات الفندقية تتناسب مع خطة الدولة للتوسع في تصدير العقار المصري للخارج، فهو منتج يحتاجه العميل الأجنبي الباحث عن وحدة سكنية بإدارة فندقية، وقررت الشركة أن يضم مشروعها شققًا فندقية يتناسب مع توجه الدولة وفي نفس الوقت يحقق عائدات قوية لعملائه.

وأعرب سايمون بنهليجان، عضو مجلس إدارة كونكورد السلام، عن سعادته بالتعاون مع شركة VAI DEVELOPMENTS وإدارة الشقق الفندقية بمشروعها، باعتبارها واحدة من الشركات الجادة التي تتمتع بمستوى احترافية وسابقة أعمال مميزة، بما يجعل التعاون معها يضيف لشركته، مشيرا إلى أن تفاصيل مشروع 4T1 تعكس الإلمام بمتطلبات السوق العقاري وفهم الشركة لاحتياجات العملاء المستهدفين.

وأشار إلى أن العلامة التجارية كونكورد السلام حريصة كذلك على الاختيار الدقيق للمشروعات التي تضع علامتها عليها وتقوم بإدارتها، وجاء التعاون مع شركة VAI DEVELOPMENTS بعد الدراسة المتكاملة للشركة ومشروعها ليناسب محفظة المشروعات التي تقوم بإدارتها، واستحوذت الشركة بجدارة على موافقة كونكورد السلام لإدارة مشروعها.

وتابع أن هذا سيكون أول المشروعات الفندقية التي تقوم الشركة بإدارتها في العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون التواجد الأول من نصيب شركة VAI DEVELOPMENTS، وسيقدم المشروع خدمات متنوعة تحقق الرفاهية لعملائه وتتناسب مع اسم كل من شركة «VAI DEVELOPMENTS» والعلامة التجارية كونكورد السلام.