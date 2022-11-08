شركة «UPWYDE» العقارية تطلق «Prk Vie» التجمع بمبيعات مستهدفة 4.5 مليار جنيه

أطلقت شركة (UPWYDE Developments) مشروع (Prk Vie) في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، على مساحة 19 ألف متر .

وأوضح محمود تمام العضو المنتدب لشركة UPWYDE أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، مستهدفة تحقيق مبيعات بقيمة 4.5 مليار جنيه.

وتابع أن مشروع (Prk Vie) يقع بأميز المواقع بالتجمع الخامس (الجولدن سكوير)، وذلك على مساحة 19 ألف متر مربع وهو مشروع تجاري إداري طبي ضخم بمساحات تبدأ من 55 مترا للإداري و50 مترا للتجاري.

إضافة لمباني إدارية مستقله بمساحات تبدأ من 1500 متر مربع تم تصميمها بمفهوم فريد من نوعه تطل مباشرة على 3 مساحات بلازا بتصميم مميز.

وأفاد أن الشركة وفرت UPWYDE أنظمة سداد مرنه ومتنوعة تيسيرا على العملاء منها 10% مقدم وتقسيط على ٥سنوات و١٥%مقدم وتقسيط على 6 سنوات و 20 % مقدم وتقسيط على 7 سنوات.

وقال تمام إنه تم التعاقد مع مكتب الاستشاري (مهندس رائف فهمي) لعمل التصميمات الهندسية والإنشائية إضافة للتعاقد مع شركة ميجا بلان (مهندس خالد الشرقاوي) وشركة (PCE) للإلكتروميكانيك .

خطة توسعية

وكشف مهندس محي فراج رئيس مجلس الإدارة عن الخطة التوسعية للشركة، المتمثلة في تكوين محفظة من المشروعات تتنوع ما بين السكنى والتجاري والإداري والطبي.

وجار الإعداد لمشروع جديد بمدينة الشيخ زايد سيتم الإعلان عنه منتصف عام 2023 على وصلة دهشور مباشرة، إضافة لمشروع سكنى على مساحة 75 فدانا.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقديه خلال عام 2023 تقدر بـ 4.5 مليار جنيه في مشروعات جديده ضمن خطتها التوسعية.

مشروعات UPWYDE

وتمتلك UPWYDE أيضاً مشروع It بالتجمع الخامس، بقيمة سوقية تقدر بنحو مليار جنيه، وهو مشروع تجاري إداري.

ويقع المشروع تحديداً بالقطاع الأول بالتسعين الشمالي، وتم طرحه على مرحلتين، ويتكون المشروع من دور أرضي و4 أدوار متكررة، الدول الأرضي والأول مخصصة لنشاط تجاري، وباقي الأدوار للوحدات الإدارية.

إضافة إلى مشروعي جرانوي وإيجوال بمدينة القاهرة الجديدة والتي تقدر قيمتهم البيعية بنحو أكثر من 2 مليار، وتم بيع ما يقارب من 85% من وحدات المشروعين، وتم البدء في التنفيذ والانشاءات للمشروعين طبقاً للجداول الزمنية والشركة تعد عملائها بتسليم مشاريعها في مواعيدها المقررة.