شركة UDG العقارية تعلن إطلاق E Tower العاصمة الإدارية باستثمارات 750 مليون جنيه

أطلقت شركة UDG للتنمية العمرانية Unite Development Group مشروع “E Tower”، أولى مشروعاتها فى مجال التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة.

والمشروع الجديد هو مشروع (تجارى-إدارى) بإجمالى مساحة بنائية 14 ألف متر بأحد أكثر المواقع تميزا بمنطقة الأعمال المركزية “CBD” في العاصمة الإدارية الجديدة، بإطلالة على البرج الأيقونى وبالقرب من مختلف المناطق الحيوية والترفيهية بالعاصمة.



من جانبه، قال محمد منير، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه تم توقيع عقود تعاون مع كل من شركة انفرجن للتطوير وإدارة المشروعات وشركة “GRID المتخصصة فى تنفيذ المشروعات الإدارية وشركة محرم باخوم ACE للاستشارات الهندسية متعددة التخصصات محليا وعالميا للإشراف على تنفيذ التصميمات الهندسية والمعمارية لمشروع “E Tower”.

ولفت إلى أن المشروع يعتبر باكورة أعمال الشركة فى مجال التطوير العقاري وأحد المشروعات التى تعتزم الشركة طرحها خلال بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه وفقا لخطة عمل الشركة خلال العام الحالى والمقبل والتى تعتمد على طرح عدد من المشروعات العقارية المتنوعة التى تلبى احتياجات السوق وتقدم حلولا مبتكرة ومستدامة بالمدن الجديدة .



وأضاف منير أن شركة UDG تحالف لعدد من الخبرات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة لملاكها والخبرات العقارية التى يمتد تاريخها العملى بالسوق لأكثر من ١٨ عاما مما يدعم قوة الشركة اقتصاديا وماليا وفنيا

خطة مستقبلية

وأشار إلى أن الإستراتيجية الخاصة بالشركة تتمثل فى رؤية واضحة لكل هذه الخبرات معا لاختراق السوق العقارى من خلال عدد من المشروعات العقارية المتنوعة ذات القيمة المعمارية المستدامة بعدد من المدن الجديدة تتماشى مع رؤية وخطة الدولة فى خلق مدن عمرانية ذكية مستدامة .

وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات فى العاصمة الإدارية الجديدة إيمانا منها بقوة الفرص الاستثمارية فى هذه المنطقة الواعدة ،وتقديم نموذجا يحتذى به فى السوق المصرى جزء من أهداف الشركة الأساسية للوصول إلى الريادة خلال السنوات القليلة القادمة.

دراسة مستفضية

ولفت إلى أنه ومن واقع خبراتهم بالقطاع العقارى التى تزيد عن ١٨ عاما تؤكد قوة وجاذبية الاستثمار فى العاصمة خاصة بمنطقة الأعمال المركزية امام البرج الايقونى أطول برج بافريقيا ، باعتبارها المنطقة الأساسية التى ستكون واجهة أساسية للعاصمة الإدارية عالميا .

وأضاف الجداوى إلى أن الخطة الموضوعة من قبل الشركة ترتكز على تقديم منتج عقارى مختلف وجديد على السوق المصرى من حيث التصميمات وقوة التنفيذ والخدمات والامتيازات التى ستقدمها الشركة فى كل مشروع من مشروعاتها بهدف تلبية احتياجات السوق وتوفير متطلبات عملاءها الفعلية التى تحقق لهم كافة سبل الراحة والامان وتوفير أعلى عائد على استثماراتهم

ولذلك تعاقدات الشركة مع عدد من الكيانات والخبرات الفنية المتخصصة بالقطاع مثل شركة انفرجن للإدارة وتطوير المشاريع للقيام بأعمال الاستشارات وتطوير المشاريع الخاصة بالشركة وشركة GRID للتصميم الخاص بالمول وشركة محرم باخوم للاشراف على التنفيذ

واضاف الجداوى أن المشروع عبارة عن مول يتكون من 14 دورا ويقع على مساحة بنائية 14000 متر مربع بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 750 مليون جنيه، وتم تزويده بعدد من الخدمات التى تساعد فى توفير بيئة عمل مثالية من حيث وجود منطقة استقبال تخدم الدور بالكامل وكافيتريا وقاعة اجتماعات كبرى مزودة بأجهزة كمبيوتر

وبدوره، قال المهندس محمد دياب، الرئيس التنفيذى لشركة انفرجن إن تعاونهم مع شركة “يو دى جى”، جزء من خطتها التوسعية بالسوق المصرى مؤكدا أن اختيار موقع موقع المشروع المميز وتصميمه يزيد من فرص نجاحه مؤكدا شركة انفرجن تمتلك العديد من الخبرات الشابة تمتد لأكثر من ١٥ عاما فى مجال إدارة وتطوير المشروعات

وأضاف المهندس كامل إبراهيم رئيس قطاع التطوير بشركة انفرجن أن عدد المشروعات التي تشرف عليها شركة انفرجن بلغ أكثر من ٢٠ مشروع موزعة على مناطق التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، وغرب القاهرة، والساحل الشمالي الغربي، ورأس سدر. وأن هذه المشاريع مملوكة لأكتر من 10 شركات، عاملة في السوق المصرية، تمتلك سمعة طيبة، بإجمالي بحجم مبيعات يتخطى ال 30 مليار جنيه.

وأضاف المهندس نبيل عماد – العضو المنتدب لشركة GRID

أن الخبرات المتراكمة فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبانى الادارية والمحلات التجارية ادى الى تعاون مثمر مع كيانات مثل كل من يو دي جي و انفرجن و محرم باخوم وذلك فى وضع استراتيجية للوصول إلى تصميم معماري عصري مواكب لاحتياجات السوق المصري قابل للتنفيذ متنوع في استخدماته ومساحاته، ويكون الأول من نوعه لتحقيق طموحات العملاء.

وأعرب المهندس محمد الجازولى المدير الإقليمى لتطوير الأعمال بشركة محرم باخوم عن سعادته بالتعاون مع شركة UDG



مشيدا برؤية الشركة فى تنفيذ مشروعات التطوير العمرانى كما أعرب أن الغرض الأساسى هو القيام بأعمال التصميم للوصول لتصميم متميز والتأكد من أن الرسومات التصميمية قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع بعضها البعض وتحقق البساطة مع إستخدام أنظمة مناسبة موفرة تتفادى فقدان الطاقة.

وأيضا التحقق من أن تصميمات المشروع متماشية ومتوافقة مع متطلبات أسس التصميم الخاصة بمشغل/مستخدم المشروع وكذلك تتمشى مع الأكواد والنظم القياسية المتفق عليها واشتراطات الجهات الرسمية المحلية.