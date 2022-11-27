‏شركة «TTC Distribution» تدرس عرضاً إماراتياً للاستحواذ على أسهمها مقابل 2 مليون دولار

تدرس شركة TTC Distribution عرضا إماراتيا للاستحواذ على أسهمها مقابل 2 مليون دولار، كما تستهدف مشروعات بالسوق المصرية خلال 2023بقيمة 350 مليون جنيه.

وقال محمد سالم الفيومى ، المدير التنفيذى وعضو مجلس الإدارة للشركة، إنها تأسست فى عام 2020 وتعمل تحت مظلة شركة “تى تى سى للتكنولوجيا” فى مجال أنظمة الأمن الذكية وحلول المراقبة، كما تعد موزعًا وشريكًا استراتيجيًّا لعدد من العلامات التجارية Security – Johnson Control – Tyco AXIS Communications .OPEN PARK عبر بيع أنظمة الأمن الذكية الخاصة بهم إلى الشركات والمؤسسات، منوهًا بأن التقييم المبدئى للشركة يصل إلى 5 ملايين دولار.

وأوضح سالم فى حوار مع “المال” أن الشركة بصدد التعاون مع الشركة الهندسية للمقاولات إحدى شركات مجموعة درة فى تنفيذ مشروعات ضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع R3، ومشروعات لشركة إعمار للتطوير العقارى.

بالإضافة إلى التعاون مع شركة الخدمات التقنية الفنية، وشركة جاما للإنشاءات لتنفيذ مشروعات لمجموعة الفطيم، وإعمار للتطوير العقارى لتوريد أنظمة التحكم الآلى فى الدخول والخروج، وكاميرات مراقبة، وحواجز إلكترونية، وأيضًا التعاون مع شركة أوميجا جروب لتنفيذ وتركيب نظام مراقبة، وتحكم لعدد من الداتا سنتر للجهات ذات الطبيعة الخاصة.

وتابع الفيومى أن شركته تعاقدت مع انتركم لتوريد وتنفيذ منظومة كاميرات مراقبة بمواصفات خاصة لإحدى شركات البترول بميناء الإسكندرية خلال الربع الأول من 2023، بالإضافة إلى التعاون مع شركائها لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الجديدة والعلمين والمدن الجديدة، وأيضا الشركة تعمل مع توفير مخزون كبير من المنتجات مثل الكاميرات ونظام الأكسيس كنترول لتلبية احتياجات الشركات والمشاريع خلال الربع الأخير من العام الحالى، وتعمل شركة تى تى سى على تقديم أفضل الحلول، وبأفضل الأسعار بما يتناسب مع طبيعة المشروعات.

وأضاف أن حجم استثمارات المجموعة فى مصر تلامس حاليًّا 200 مليون جنيه، وتعمل على مشاريع بقيمة 2 مليار جنيه للعام القادم تعمل على الفوز بأكبر نسبة منها.

فى سياق متصل، أكد أن شركته تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 100 مليون جنيه للعام الحالى مقابل 56 مليون جنيه خلال 2021.

وتابع أن المجموعة افتتحت مقرًّا لها فى دولة الإمارات نهاية العام الماضى للتوسع خارج مصر، وتخطط لتدشين آخر فى السعودية منتصف العام القادم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات فى عدد من الدول الأفريقية منها الصومال والسنغال، خاصة أنها تمتلك أذرعا استثمارية وشركاء نجاح لها بالدولتين مثل شركة Protech professional . العاملة بقوة فى أفريقيا.

على صعيد آخر، كشف عن تواجد الشركة للمرة الأولى هذا العام فى فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى، إذ تعتزم عرض أحدث منتجات شركتى AXIS Communications وTyco فى مجال كاميرات المراقبة وأنظمة التحكم، إلى جانب منتجات شركةExacqVision لإدارة أنظمة التحكم والمراقبة، والتى تتولى TTC حق توزيعها وتمثيلها فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومنها مصر.

وألمح إلى أن الشركة تسعى لاقتناص %20 من مبيعات سوق الحلول الأمنية التى تتجاوز قيمتها 4 مليارات جنيه، وذلك بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

ورأى أن السوق التكنولوجية مليئة بالتحديات، خاصة للشركات المصرية، التى تواجه منافسة من الشركات الصينية فى معدلات توزيع المنتجات وضوابط الاستيراد، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الصرف انعكس على أسعار الأجهزة بنسبة تراوحت بين %50 إلى %60.

وأشار إلى أن TTC امتصت مشكلة مخاطر تغير سعر صرف العملة الأمريكية من خلال التعاقد على تنفيذ مشروعات ضخمة لتغطية تكاليف التشغيل المرتفعة وتكلفة البضائع المستوردة.

وأكد أن حجم أعمال الشركة شهد زيادة فى عام 2022 بنسبة بلغت %100 مقارنة بالعام الماضى، وتستهدف نموا بنسبة %200 خلال العام القادم بدعم من التعاقدات الجديدة، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت حملات تسويقية مكثفة أسهمت فى استقطاب أعداد كبير من العملاء الجدد.

وأوضح أن المنتجات التى تعمل الشركة على توزيعها أوروبية وأمريكية المنشأ، كما أنها تتميز عن مثيلتها الصينية بدقة الصنع والجودة، إضافة إلى أنها لا يمكن اختراق بياناتها، لافتًا إلى أنها تتعامل عبر شركائها المختلفين على توزيع منتجاتها للشركات والمؤسسات الكبيرة أبرزهم: البنوك وشركات البترول.

وأكد أن دورTTC Distribution لا يقتصر فقط على التوزيع، لكنها تعمل كممثل للمصانع المنتجة للأنظمة والحلول التى تقوم الأولى بتوزيعها، وأنها تشارك عملاءها برؤيتها واحتياجات السوق، وتمثل الشركة مصانع سويدية وأمريكية وكندية.

وشدد على ضرورة توطين صناعة حلول الأمن الذكى بالسوق المصرية، عبر تشجيع الشركات الأجنبية على افتتاح مصانع فى مصر تحمل اسم الشركة الأجنبية من أجل الوصول إلى منتج محلى بمعايير عالمية طبقا للمواصفات القياسية، منوها إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز على إرضاء العميل، وتقديم خدمات بجودة عالية، وذات مصداقية، وإيجاد أفضل الحلول.

◗ 100 مليون جنيه إيرادات العام الحالى.. ونستهدف %20 من «حلول الأمن الذكى» فى مصر

◗ «إعمار» و«الفطيم» أبرز عملائنا.. والسوق الأفريقية هدفنا

◗ توطين صناعة الأنظمة التكنولوجية يخلق منتجا محليا بمعايير دولية

◗ نشارك فى كايرو آى سى تى للمرة الأولى.. ونعرض منتجات جديدة بتقنيات حديثة