‏شركة TST للحلول المتكاملة تستثمر 10 ملايين دولار محلياً خلال 2024

تستهدف شركة TST للحلول المتكاملة ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية خلال العام المقبل بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار، ضمن خطتها لتعزيز حجم أعمالها واستقطاب عملاء جدد من قطاعات واعدة منها المقاولات والبترول والمستشفيات والفنادق والبنوك .

قال أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة لـ «المال» إنها تأسست فى عام 2012 وتعمل فى مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة ، موضحا أن استراتيجية TST ترتكز على تصميم وتركيب ودعم شبكات البنية التحتية للأجهزة وذكاء البرامج التى تمكن مجتمعنا الرقمى من التفاعل والازدهار – على حد تعبيره ، فضلا عن تطوير شبكات النطاق العريض واللاسلكية لتعزيز التقدم وإنشاء اتصالات دائمة.

وأوضح عبد الله أن شركته ستشارك فى فعاليات الدورة 27 من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى من خلال تسليط الضوء على تقنية SD WAN والتى تعمل على تبسيط إدارة وتشغيل شبكة واسعة النطاق، كما تسمح للمؤسسات أيضا بتحسين أداء شبكتها وخفض التكاليف وتعزيز معايير الأمان ، بالإضافة إلى حلول commscope.

ولفت إلى أن TST تستهدف نمو حجم أعمالها بمعدل 3 أضعاف بنهاية العام الجارى مقارنة مع السنوات الماضية ، منوها أن الشركة تقدم خدماتها حاليا بأسواق مصر والإمارات وتخطط للتوسع أواخر العام الجارى بافتتاح فرع جديد للشركة فى السعودية .

وألمح إلى أن شركته لعبت دورا كبيرا فى تنفيذ مجموعة مشروعات خلال المرحلة الماضية منها تطوير المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وشبكة البنية التحتية داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، كاشفا عن استهداف TST توقيع اتفاقات شراكة خاصة بأنظمة التيار الخفيف خلال المرحلة المقبلة . وأضاف أن شركته واجهت الارتفاعات المستمرة فى معدلات التضخم بالعمل على وضع استراتيجية تسويقية وأكثر من حل يتناسب مع جميع احتياجات مشروعاتها بأقل التكاليف لضمان عدم تأثر ربحيتها.