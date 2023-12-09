شركة Toucan لحلول المناخ تحصل على 7.5 مليون دولار لتقديم عملات الكربون القابل للبرمجة

قال الاتحاد المصري للتأمين إن شركة Toucan تنشؤ البنية التحتية لأسواق الكربون لتمويل حلول أزمة المناخ، حصلت على إجمالي 7.5 مليون دولار من التمويل على مرحلتين، لجعل التمويل اللامركزي DeFi يعمل من خلال تقديم عملات الكربون القابل للبرمجة.

وأضافت نشرة الاتحاد المصري للتأمين أن التمويل اللامركزي DeFi يعد منطومة متكاملة من التطبيقات أو منتجات مالية، لا تحتاج لوسيط أو طرف ثالث، حيث يتم أتمتة كل شيء في البروتوكول عبر العقود الذكية، وهدفه الأساسي تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية المختلفة بسهولة بدون الحاجة إلى سلطة مركزية بينية أو تدخل من أطراف ثالثة.

وبيّن الاتحاد أن الشركة تقوم بتحويل وحدات الكربون التي تم التحقق منها إلى عملات مشفرة، عبر آلية “Toucan Carbon Bridge” الخاصة بالشركة، لتسمح لأي شخص بإحضار أرصدة الكربون الخاصة به على السلسلة في شكل رموز، تتمتع بمزايا متعددة مقارنة بالأرصدة القديمة، بما في ذلك الشفافية الكاملة وقابلية البرمجة والتجزئة مع نظام DeFi البيئي الناشئ.

وذكر الاتحاد في نشرته أن مصطلح “رصيد الكربون” يستخدم بالتبادل للإشارة إلى كل من أرصدة الكربون وتعويضات الكربون، في حين أن أرصدة الكربون وتعويضات الكربون تشيران إلى أداة قابلة للتحويل، تمثل كمية معينة من انبعاثات الغازات الدفيئة (تمثل طن واحد)، فالطن يعادل قطع مسافة 2400 ميل بالسيارة من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقًا لصندوق الدفاع عن البيئة في الولايات المتحدة.

وبيّن أن أرصدة الكربون تختلف عن تعويضات الكربون، حيث تمثل أرصدة الكربون الحق في إطلاق كمية معينة من انبعاثات الغازات الدفيئة، بينما تمثل تعويضات الكربون تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة الأخرى، من أجل التعويض عن الانبعاثات الناتجة في مكان آخر.

وأوضح أن صناعة التأمين أصبحت لا غنى عنها في جميع خطوط الأعمال، إذ يلعب التأمين دورًا كبيرًا في التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول أرصدة الكربون، وتطوير مشاريع تعويضات الكربون، والعمل على زيادة الثقة في أسواق الكربون، والمساعدة في توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية، من خلال تغطية مخاطرها، وتمكين شركات التأمين من إجراء تقييم لأسعار مشاريع تعويضات الكريون وتقديم المشورة من جانب إدارة المخاطر للمؤمن له، ما يحد من مخاطر شركات التأمين.

وأشار إلى أن شركات التأمين تستثمر في مشاريع إزالة الكربون طويلة الأجل، كمستثمرين مؤسسيين، مع موازنة التزاماتها على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الخاصة بخفض الكربون إلى الصفر.