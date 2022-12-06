شركة TLD تطلق مشروع il Bayou سهل حشيش باستثمارات 500 مليون جنيه

أطلقت شركة TLD-The Land Developers، مشروع il Bayou في سهل حشيش بالبحر الأحمر، وذلك بحجم استثمارات كلية للمشروع بلغت نصف مليار جنيه. ويُعد il Bayou مشروعًا سكنيًّا فندقيًّا ساحليًّا في سهل حشيش بالبحر الأحمر يتم تطويره على مساحة 45 ألف متر، ويأتي في إطار خطة الشركة التوسعية بالقطاع العقاري والاستثمار في وجهات جديدة تماشيًا مع أهداف الدولة للتنمية السياحية وخطة التنمية العمرانية.

الطيبي : 4 مليارات جنيه محفظة الاستثمارات

وقال أحمد الطيبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن محفظة استثماراتها وصلت حتى الآن إلى 4 مليارات جنيه ومحفظة أراض بحجم 52 فدانًا موزعة بين مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية ومشروع il Bayou بسهل حشيش.

وأوضح الطيبي أن الشركة تستهدف التوسع بشكل أكبر في السوق العقارية المصرية، خلال الفترة المقبلة، ولديها خطة توسعية طموح بشرق وغرب القاهرة؛ وذلك لتقديم منتجات عقارية مختلفة ومتميزة تواكب التغيرات السوقية.

يأتي ذلك تماشيًا مع جهود الدولة في التطوير العمراني في إطار خطة مصر 2030 والمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052.

منتج يستهدف دعم السياحة والتصدير العقاري

من جانبه، قال عمر الطيبي، الرئيس التنفيذى لقطاع التشغيل بالشركة إن il Bayou سهل حشيش يعد مشروعًا فندقيًّا سكنيًّا ومنتجًا عقاريًّا يستهدف دعم ملف السياحة والتصدير العقاري وتحفيز حركة السياحة وجذب رأس المال الأجنبي بمنطقة الغردقة،

مضيفًا أن قطاع الإسكان السياحى يشهد رواجًا لرغبة العملاء فى امتلاك وحدات بالمناطق الساحلية، والتى ستكون وجهة لهم طوال العام.

وأشار عمر الطيبي إلى أن حجم استثمارات مشروع il Bayou بلغت 500 مليون جنيه، وهو وجهة سكنية فندقية سياحية وذلك بإجمالي 85 وحدة ما بين فيلات مستقلة، توين أو تاون هاوس، بالإضافة إلى 60 شقة فندقية.

بتصميم عالمي من شركة L35 Madrid، يقدم مشروع il Bayou فيلات كاملة التشطيب على أعلى مستوى مع حمامات سباحة خاصة بجميع الفيلات وشقق فندقية مفروشة بالكامل،

بالإضافة إلى حمام سباحة كبير، مطعم بجانب حمام السباحة، صالة العاب رياضية ومنتجع صحي.