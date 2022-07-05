شركة «The Next Web» تنظم لقاء تشبيك بين المستثمرين العالميين والشركات الناشئة 7 يوليو

تعتزم شركة “The Next Web” العالمية، إحدى شركات صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية تنظيم فعالية Hangout with VCs عبر الإنترنت للعام الثاني على التوالي والتى تجمع فيها بين كبار المستثمرين العالميين والشركات الناشئة المحلية المختارة مسبقًا والجاهزة للتمويل يوم الخميس 7 يوليو الجاري وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.

ومن المقرر أن يتم اختيار الشركات الناشئة المشاركة فى هذه الفعالية بناء على عدة معايير منها مدي احتياج الشركة للاستثمار، وامتلاكها منتجا أو خدمة تم إطلاقها فى السوق، علاوة على كونها تلقت بالفعل تمويلا من مستثمر خارجي واحد على الأقل، مع ضرورة الا يقل عمرها عن عامين على الأقل.

وطالبت The Next Web من المتقدمين توضيح مجموعة من المعلومات المهمة تتعلق بطبيعة نشاط الشركة ذاتها ومهارات فريق العمل ومشكلة العملاء التى تقوم علي حلها وحجم السوق ومدي ملاءمته للسوق وخططها للنمو، إلي جانب حجم رأس المال التى تسعي إلي جمعها خلال الـ 12 شهر القادمة.

وأعلن عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، عن نجاح الشركات الناشئة المصرية فى جمع تمويلات خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بقيمة تصل إلي 380 مليون دولار.