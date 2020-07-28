شركة TCL تطلق ثاني هواتفها الذكية بمصر.. تعرف على السعر والمواصفات (صور)

أعلنت شركة TCL عن أحدث إصداراتها في عالم الهواتف المحمول بإطلاق هاتف TCL 10L الذي يُعد الهاتف الثاني الذي تطلقه الشركة في السوق المصرية من خلال الموزع الحصري لها شركة “اتصال” والتي أطلقت قبل أيام هاتف TCL PLEX .

وينطلق الهاتف الجديد TCL 10L بخصائص عديدة أهمها شاشة 6.53 بوصةFHD+ Dotch Display وهي من النوع IPS LCD التى تتميز بجودة 1080*2340 بكسل .

ويأتي هاتف TCL 10L بأربع كاميرات خلفية، الكاميرا الأولي تأتي بجودة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية بجودة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة فتأتي بجودة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4.

بالإضافة الى الكاميرا الرابعة والتى تأتي بجودة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4، كما يتميز الهاتف بكاميرا أماميه بجودة 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.2.

وبالنسبة لهواة التصوير فقد زود الهاتف بزاوية تصوير 118 مما تساعدك على التقاط صور و فيديوهات سينمائية.

ويحتوي الهاتف أيضا على خاصية الـ Blue Light reduction التي تقلل من حدة ضوء الهاتف الذي يكون تأثيرة سيء علي البصر ودورات النوم بنسبة 75% بدون التاثير علي جودة الصور.



كما ان الهاتف مزود بـ Super Bluetooth الذي يمكنك من إيصال هاتفك بأي 4 أجهزة خارجية مما يتيح لك الفرصة للاستمتاع بوقتك مع أكبر عدد من الناس.



ويعمل هاتف TCL 10L بمعالج ثماني النواة من النوع كوالكوم سناب دراجون 665 بتكنولوجيا تصنيع 11 نانومتر مع كارت شاشة من النوع Adreno 610 ، كما أن سعة البطارية الخاصة بالهاتف هي 4000 أمبير.