‏شركة «TCL» الصينية تفاوض الحكومة لإنشاء مصنع لإنتاج التليفزيونات فى أسيوط

علمت «المال» من مصادر مطلعة فى قطاع الاتصالات أن شركة «TCL» الصينية دخلت فى مفاوضات جادة مع الحكومة المصرية لإنتاج أجهزة التليفزيونات الخاصة بها فى السوق المحلية.

وأوضحت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن الشركة العالمية تدرس تأسيس مصنع لها فى مدينة أسيوط بالشراكة مع وكيل محلى لأكثر من علامة تجارية لتصبح بذلك ثالث أكبر «براند» يقوم بتصنيع التليفزيونات بعد «سامسونج» و«إل جى» الكوريتين.

وأضافت أنه من المقرر وصول نسبة المكون المحلى إلى 45 %، وجار دراسة التكلفة الاستثمارية للمصنع .

يشار إلى أن شركتى «سامسونج» و«إل جي» الكوريتين تمتلكان مصنعين فى مدينتى بنى سويف والعاشر من رمضان لإنتاج التليفزيونات الذكية، وتصل الطاقة الإنتاجية للأول إلى 6 ملايين شاشة سنويا، ويصدر من 85 إلى %90 منها إلى 60 دولة.

وكانت «المال» قد نشرت أيضاً فى نوفمبر الماضى عن إنشاء الشركة الدولية للأجهزة الإلكترونية «راديو طلعت» مصنعا لإنتاج شاشات التليفزيونات الذكية على 6 آلاف متر مربع فى منطقة القطامية الصناعية باستثمارات تتراوح من 25 – 30 مليون جنيه .

وتأسست «TCL» عام 1981 وتنتج أجهزة شاشات العرض والتليفزيونات والهواتف المحمولة وغيرها، ولديها تواجد فى أكثر من 160 دولة.