شركة TAMAYOZ للتطوير العقاري تتعاقد مع «تكوين للتشييد والبناء» لتنفيذ أعمال «إيفورى بلازا» بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركـة TAMAYOZ للتطوير العقاري، إحدى الشركات المصرية السعودية في مجال التطوير العقاري، التعاقد مع شركة “تكوين للتشييد والبناء” لتنفيذ أعمال مقاولات مشروع «إيفورى بلازا» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت أن التكلفة تكلفة انشائية تصل لـ(336 مليون جنيه)، وذلك في إطار حرص الشركة على سرعة تنفيذ الأعمال الإنشائية بـالمشروع والالتزام بالجداول الزمنية للأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات والتصميمات الداخلية بأفضل جودة وأحدث تكنولوجيا بما يتمشى مع إستراتيجية شركة “تميز” ولدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.

قال المهندس عبد الله مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة “تميز”، إن إسناد أعمال الانشاءات والتشطيبات كاملة فى مشروع «ivory plaza» لشركة «takween» جاء لتوافقها مع المعايير التي تضعها “تميز” في اختيار شركات المقاولات وهي خبرة الشركة، وسابقة أعمالها، وضمان تنفيذها المشروع وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية مع التزامها بجدول التنفيذ ومواعيد التسليم للعملاء.

وأكد المهندس أحمد الشاذلى الرئيس التنفيذى لشركة “تميز”، أن الشركة عملت على مضاعفة جهودها لتتمكن من الالتزام مع عملائها بتسليم الأعمال فى موعدها المحدد وبالجودة المطلوبة حتى تتمكن من كسب ثقة عملائها، ودعم الحركة الانشائية بالعاصمة الإدارية بشكل عام،

وخاصة فى ظل توجه القيادة السياسية بالإسراع بوتيرة الحركة الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية، وفقًا لأعلى المعايير والجودة المطلوبة.

وأضاف أن مشروع “إيفوري بلازا ” تجاري إداري طبي فندقي”، بمنطقة Mu23، على مساحة إجمالية تصل لـ6200 متر مربع، لافتًا إلى أن الموقع المميز للمشروع على بعد دقائق من المدينة الرياضية وأمام منطقة ” “R3- مشروع “المقصد” المملوك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو أول مشروع سكني جاهز للتسليم في العاصمة الجديدة، ويخدم حشدًا كاملًا من حوالي 25,000 وحدة سكنية بكثافة سكانية متوقعه لا تقل عن 250 ألف نسمة.

من جانبه قال المهندس وائل المنزلاوى، الرئيس التنفيذي لشركة «TAKWEEN»، “يسعدنا التعاون مع شركة ” “TAMAYOZ لتنفيذ أعمال مقاولات مشروع «IVORY PLAZA»، نظرًا لما تتميز به شركة ” تميز” من سجل حافل من الإنجازات كونتها على مدار 12 عامًا منذ تأسيسها تعمل على إنشاء العديد من المشروعات الناجحة وتسليم للعملاء بمشروعاتها المختلفة.

وأكد المنزلاوى أن التعاون مع “تميز” إضافة جديدة لسجل أعمال الشركة، والذي يضم العديد من المشروعات العمرانية الناجحة، ونعد بتقديم أفضل جودة في التنفيذ وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية”.