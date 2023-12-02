شركة Talys تقدم دورة تدريبية عن التحول الرقمي خلال فعاليات مشروع الترقية المؤسسية

قدمت شركة Talys-تاليس ورشة تدريبية عن التحول الرقمي خلال فعاليات مشروع الترقية المؤسسية التابع للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قال حاتم ظاهري، المدير التنفيذي لشركةEGYPT TALYS، إن شركته تواصل تنفيذ خطتها لاختراق السوق المصرية من خلال إتاحة حلول تكنولوجية تلائم طبيعة عمل القطاع المصرفي وغير المصرفي، مشيرا إلى أن المشاركة في ورشة “التحول الرقمي.. المنهجية وأنجح الممارسات” يأتي ضمن الدور المحوري للشركة لتطوير حلول تمويل رقمية تسهم في إتاحة المنتجات التمويلية لكافة الشرائح الأكثر احتياجا.

وأوضح أن الورشة التدريبية تدعم 15 جمعية/ مؤسسة أهلية من الفئة “ج” التي تزيد محفظتها التمويلية عن 10 مليون جنيه وتسعى للترقي إلى الفئة الأعلى من خلال اطلاعهم على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في عمليات التمويل متناهي الصغر ومتابعة العملاء بهدف تطوير والإسراع بإجراءات النشاط، ومجاراة أحدث أساليب تقديم الخدمات التمويلية في الأسواق وميكنتها وتيسيرها فى التعاملات مع العملاء.

للتذكير تأسس مجمع TALYS عام 2006 بتونس ثم 2017 في فرنسا، بمصر 2022وسنه 2023 بالكوت ديفوار ومدغشقر ويعمل به ما يزيد عن 100 خبير في القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات.