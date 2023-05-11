شركة TALYS المتخصصة في برامج متابعة القروض تفتتح مكتبها في مصر

افتتحت TALYS، الشركة العاملة في إتاحة الحلول التكنولوجية وبرامج متابعة القروض، مكتبها في جمهورية مصر العربية.

وقال حاتم الظاهري، المدير التنفيذي للمكتب بمصر، أن الشركة تطمح للتوسع في السوق المحلي المصري لا سيما أنه أحد أهم الأسواق بالمنطقة فضلا عن قدرة كيانات التمويل متناهي الصغر على تحقيق معدلات نمو متزايدة.

وأضاف حاتم أن TALYS تتيح عدداً من الحلول التكنولوجية الرائدة على رأسها برنامج متابعة القروض “Abacus” لشركة “Fern” وهو البرنامج المصنف الأول عالمياً في قطاع الشمول المالي من قِبل خبراء المجال مثل USAID وCGAP وشركة الاستشارات العالمية Accenture.

ومن المعروف أن TALYS هي الممثل التجاري الأوحد لشركة FERN في أفريقيا والشرق الأوسط وتقدم حلولها لعدد من العملاء في مصر منهم شركة أمان والأهلي تمكين وأبو ظبي للتمويل الاستهلاكي الإسلامي.

تأسس مجمع TALYS عام 2006 بتونس ثم 2017 في فرنسا، ويعمل به ما يزيد عن 100 خبير في القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات ويقدم خدمات عدة منها استشارات في إعادة هيكلة وهندسة العمليات “Process reengineering” منها جمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية، مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، بتونس اندا تمويل والزيتونة تمكين، المجموعة بلبنان و تمويلكم في الاردن، إلى مصرف الكريمي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر باليمن إلى جانب العديد من البنوك و شركات التأمين والتأجير في المنطقة.