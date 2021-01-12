شركة Swiss Re : التأمين الصحي قصير الأجل محرك للنمو

كشفت شركة سويس رى “Swiss Re” العالمية لإعادة التأمين فى تقرير جديد لها، أن التأمين الصحي قصير الأجل محرك للنمو خاصة شركات الممتلكات في الصين.

وأشارت سويس رى لإعادة Swiss Re فى تقريرها إلى ارتفاع أقساط التأمين الصحي قصير الأجل بنسبة 35٪ في الصين خلال أول 11 شهرًا من عام 2020، مدعومة بالمبيعات الرقمية والمستهلكين المهتمين بالمخاطر مع زيادة النفقات الطبية.

وتوقعت سويسر رى Swiss Re أن يؤدي الدعم الحكومي القوي ومزيج المنتجات الأوسع، وقنوات البيع الجديدة عبر الإنترنت إلى زيادة دعم النمو في السنوات القادمة.

سداد النفقات الطبية بشكل سريع يخلق سيولة مالية للشركات

وأوضحت سويس رى أن التأمين الصحي قصير الأجل يمكن ان يسد الفجوة بين التأمين الصحي العام الأساسي (ولكن منخفض التغطية)، والتأمين الصحي التقليدي طويل الأجل، وذلك في المقام الأول من خلال سداد النفقات الطبية.

ولفتت سويس رى إلى أن شركات التأمين إكتتب أكثر من 84 مليار يوان صيني اى مايوازى 13 مليار دولار أمريكي من بوالص التأمين في عام 2019، و12٪ من إجمالي أقساط التأمين الصحي البالغة 707 مليارات يوان صيني فى عام 2015 التى توازى نسبة 9.5٪، وبلغ متوسط ​​نمو الأقساط السنوية حوالي 40٪ خلال العقد الماضي.

وأشار Swiss Re إلى أن هذا الاتجاه استمر في عام 2020 على الرغم من تأثير COVID-19 ، بسبب وعي المستهلكين بالمخاطر، وزيادة النفقات الطبية ورقمنة التأمين الصحي.

وتُعد شركات التأمين بخلاف التأمين على الحياة اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق ، حيث تمثل الصحة قصيرة الأجل 8.5٪ من إجمالي أقساط التأمين على غير الحياة في أول 11 شهرًا من عام 2020 ، ارتفاعًا من 2.7٪ في عام 2015.

وترى سويس رى لإعادة التأمين Swiss Re أيضًا أن توقعات النمو في هذا السوق إيجابية نظرًا لدعمها القوي للسياسة من الحكومة ، التي تتطلع إلى توسيع الوصول إلى الرعاية الصحية مع تقليل العبء المالي.

تتوقع لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية (CBIRC) حاليًا أن تصل أقساط التأمين الصحي إلى 2 تريليون يوان صيني سنويًا بحلول عام 2025 ، وهو معدل نمو سنوي ضمني بنسبة 20٪.

وبلغت كثافة التأمين على الحياة والتأمين الصحي في الصين 185 دولارًا أمريكيًا في عام 2018 ، مقابل 2670 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة.

شركات الممتلكات مطالبة بتطوير قنوات البيع الخاصة بها

ولكن في حين ترى Swiss Re طرقًا واضحة للنمو في سوق الرعاية الصحية على المدى القصير ، أقرت الشركة بأن العديد من شركات التأمين لا تزال تواجه نقاط ضعف مثل الاعتماد على منصات خارجية عبر الإنترنت لتوزيع المنتجات.

وأوضحت Swiss Re: “هذه تجلب قاعدة عملاء واسعة ولكنها ترفع العمولات ، مما يؤدي إلى إعاقة النسب والأداء المشتركين لشركات التأمين.

“يمكن لشركات التأمين على الممتلكات وخاصة كبار اللاعبين ، تطوير قنوات البيع الخاصة بهم عبر الإنترنت لتحسين الأداء.

ويمكنهم أيضًا الدخول في شراكة مع مديري الطرف الثالث في الخدمات الصحية –شركات الرعاية الطبية التى تعمل بنظام الإدارة TPA” للاستفادة من معرفتهم من أجل بناء ميزة تنافسية”.