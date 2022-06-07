شركة Svitzer الدنماركية تكشف عن إستراتيجية لإزالة الكربون بحلول 2040

كشفت شركة Svitzer مشغل القاطرات وإحدى الشركات التابعة لشركة “مرسيك الدنماركية، عن إستراتيجيتها لإزالة الكربون والتي ستجعل الشركة محايدة تمامًا للكربون بحلول عام 2040.

وستشهد الإستراتيجية إزالة الكربون من وحدات الشركة البحرية على مرحلتين، مستهدفة تقليل كثافة ثاني أكسيد الكربون لأسطولها بالكامل بنسبة 50% بحلول عام 2030، مما سيمهد لتقليل كبير للكربون بعد عشر سنوات فقط في عام 2040 وهو ما يتماشى مع طموح “ابي موللر مرسيك “.

وكجزء من الاستراتيجية سوف تستثمر Svitzer الوقت ورأس المال لتشمل الاستدامة في جميع أنحاء أعمالها ، في العمليات اليومية ، وفي الأشخاص وكيفية أدائهم لوظائفهم ، في أسطولها ومن خلال أنواع الوقود التي تستخدمها سفنها، والذي شهد أن أسطول الشركة المكون من 400 سفينة تقريبًا ينبعث منها 280.000 طن من ثاني أكسيد الكربون .

ونفذت Svitzer بالفعل تغييرات عملية للمساعدة في تحفيز وتحسين الكفاءة عبر أسطولها. على سبيل المثال مبادرة الشركة “Aim for 8” – التي تطلب من الطاقم تحسين سرعتهم أثناء تشغيل القاطرات – قد وفرت أكثر من 255 طنًا من زيت الغاز البحري (الديزل) في المملكة المتحدة وحدها. مثل هذه المبادرات ستساعد في خفض الانبعاثات على المدى القصير.

وستبدأ Svitzer أيضًا في استكشاف الميثانول كوقود للقطر وعلى المدى الطويل ستتخذ الخطوات المطلوبة لتعديل وتجديد أسطولها من أجل العمل على حلول الوقود منخفض الكربون.

أخيرًا ، ستركز Svitzer على تحسين كفاءة أسطولها من منظور التصميم لاسيما ستطلق الشركة تصميم جديد ومبتكر، والذي يمكن أن يولد قوى توجيه أعلى من معظم التصاميم الحالية ذات الأبعاد المماثلة في حزمة أصغر وأكثر رشاقة مع تأثير بيئي أقل،وسيبدأ تشغيل “روبرت اٌلي” اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.