شركة SUSE تختار IT VALLEY وكيلًا لها في السوق المصرية

اختارت شركة SUSE العاملة في مجال أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر IT VALLEY الشركة المتخصصة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وكيلًا لها في السوق المصرية .

وكانت SUSE قد تأسست قبل 30 عامًا وتلعب دورًا مهمًا في النظام البيئي العالمي للتكنولوجيا حيث تعتمد أكثر من 60 % من أكبر شركات Fortune 500 في العالم على SUSE لتطبيقاتها الهامة.

وتعقيبا على هذه الشراكة الاستراتيجية، أعرب عمار الحلبي، المدير الإقليمي لشركة SUSE لمنطقة الشرق الأوسط عن سعادته باختيار شركة مصرية في حجم ITVALLEY وكيلًا لشركتنا العالمية، والتي تأتي من منطلق إيمان شركة SUSE بقدرات IT VALLEY الفائقة على تحقيق معدلات نمو كبيرة وتعزيز حجم الأعمال بما يتماشى مع استراتيجية SUSE في السوق المصرية، فضلًا عن الانتشار الواسع لشركة IT VALLEY داخل القطاعات التي تستهدفها SUSE وفي ضوء هذه الشراكة تعمل IT VALLEY على توزيع وتسويق حلول SUSE المختلفة في مجال الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وفقًا لرؤية واحتياجات الشركات بمختلف أنشطتها وأحجامها.

أضاف الحلبي، لقد نمت إيرادات SUSE بنسبة 15% وبلغت إيراداتها عالميًا 576 مليون دولار وتمثل السوق الأوروبية نصف أعمالها، فإنها تشهد أيضًا مثل هذا النمو في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس شركة IT VALLEY عن سعادته بالثقة التي تتمتع بها ITVALLEY في السوق المصرية والخليجية وهو ما دفع شركة SUSE لاختيارها وكيلًا معتمدًا لها في السوق المصرية، وسنبذل قصارى جهدنا لتوسيع أعمال الشركة الأمريكية في السوق المصرية خاصة ونتوقع حجم مبيعات قبل نهاية العام يصل إلى مليون دولار .

وتابع عبد الرحمن، إن الشركة تستهدف كل المجالات وكل القطاعات سواء القطاع المصرفي او التعليم والصحة أو قطاع الاتصالات، فشركة SUSE لديها حلول وخدمات تتناسب مع احتياجات كل قطاع على حدة ، حيث تخطط ITVALLEY أن تستحوذ منتجات وحلول SUSE على حصة سوقية تتراوح بين 25-40% من السوق المصرية .

وأوضح أن ITVALLEY بدأت في طرح وتسويق منتجات وحلول شركة SUSE في مصر خاصة في مجالات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات وغيرها من المجالات المختلفة، حيث تعتبر منتجات SUSE هي الخيار الأمثل للشركات لأنها تمتلك القدرة على الإبداع والابتكار في منتجاتها المختلفة من خلال منصة واحدة ، بالإضافة إلى قدرتها على تلبية احتياجات العملاء تعمل منتجات SUSE على توفير النفقات وترشيدها وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المقدمة.