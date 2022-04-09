شركة «Sprints» تغلق جولة استثمارية بقيمة 1.2 مليون دولار

أغلقت شركة Sprints؛ وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم ومقرُّها القاهرة، جولة استثمارية قيمتها 1.2 مليون دولار، في جولة تمويل أولى قادتها شبكة Alexandria Angels Network بالإضافة إلى أعضاء مشاركين من MED Angels ومستثمرين آخرين: AUC Angels وCubit Ventures، وChallenge Fund ، وEdVentures وFalak Startups وCairo Angels.

وتعدّ شركة SPrints هي أول شركة داعمة للمواهب في قطاع التقنية، وتقدم حلًّا شاملًا لسدّ الفجوة في هذا المجال، بدءًا من تقييم مجموعات المواهب، وتقديم رحلة تعليمية مخصصة، وضمان الحصول على وظيفة بأجر أعلى، ودعم النمو الوظيفي للخريجين.

كما أن شركة Sprints هي الشركة الناشئة الوحيدة في مجال تكنولوجيا التعليم بالشرق الأوسط وأفريقيا التي تقدم برامج توظيف مضمونة يستفيد منها جميع الخرّيجين، ويتم تقسيط قيمة البرامج التدريبية دون فوائد.

يُذكر أن شركة Sprints تأسست في عام 2019 من قِبل أيمن بازرعة وبسام شرقاوي، وتستهدف الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا الذين يرغبون في بدء أو التقدم في حياتهم المهنية بمجال البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يبلغ معدل البطالة 31%.

وتعتمد Sprints في برامجها على نهج تعليمي شامل يسمح للمتعلمين بمقابلة العملاء الذين يلعبون الأدوار، وجمع متطلبات التصميم، وتقديم منتجات البرامج على أساس أسبوعي، تحاكي تجربة التعلم هذه بيئة الأعمال الحقيقية، وتعمل بمثابة صندوق أمل للمتعلمين لاكتساب المهارات التقنية والتجارية. من خلال رحلة التعلم المميزة تنمو Sprints بمعدل أسي من خلال قيادة جيل جديد من المواهب لتحويل صناعة التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبهذه المناسبة قال أيمن بازرعة؛ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sprints: “أنا فخور جدًّا بمشاهدة معدل النمو والإنجازات التي حققها فريق Sprints على مدار العامين الماضيين، نجحنا معًا في تقديم 20000 تجربة تعليمية، ما أدى إلى معدلات توظيف تزيد عن 80%، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، نهدف إلى إحداث ثورة في قطاع التكنولوجيا من خلال رفع المهارات وتوظيف مليون شاب”.

من جانبه قال طارق القاضي؛ مؤسس ورئيس مجلس إدارة Alex Angels & The Mediterranean Angel Investors: “كلنا نتابع التحول الكبير الذي أحدثته التكنولوجيا في معظم الصناعات، إلا أنها لم تفعل الشيء نفسه في مجال التعليم، قبل جائحة “COVID-19”- لم تكن معظم الشركات الناشئة مختلفة عما كانت عليه في العقود السابقة. لكن الآن أصبحت الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم تعمل بتجارب تعليمية قابلة للتطوير وموفرة للتكاليف وأكثر مرونة، وخير مثال على هذا هو Sprints التي تمهد الطريق لمستقبل التعليم وخلق فرص العمل في المنطقة.

وأضاف القاضي: نحن في Alex Angels فخورون بقيادة الجولة جنبًا إلى جنب مع مستثمرين مشهورين من AUC Angels وCairo Angels, Cubit Ventures, Edventures, Falak starups.