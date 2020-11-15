شركة SODIC : من الصعب تحقيق مستهدف تعاقدات العام الحالى بسبب كورونا

أكد ماجد شريف أن استثمارات مشروع SODIC East تبلغ نحو 17 مليار جنيه دون قيمة الأرض، والمبيعات المتوقعة 44 مليار جنيه.

أعلن اليوم الأحد ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر المصرية للتنمية والاستثمار SODIC ثالث أكبر مطور عقاري ببورصة القاهرة أنه من الصعب تحقيق مستهدف تعاقدات العام الحالى، البالغ قيمتها 8.4 مليار جنيه (540 مليون دولار) بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد الذى تسبب في إلغاء العديد من هذه التعاقدات نتيجة الإغلاقات وقيود الحظر على العمل والحركة.

وقال ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة SODIC في مؤتمر صحفي “لكننا عدنا حاليا للمعدل الطبيعي للإلغاءات واسترجعنا المتحصلات المتأخرة.

وذكرت شبكة CNBC الأمريكية أن أي تباطؤ أو ركود عقاري لشركة SODIC فى مصر يكون وقتيًا فقط؛ لأن السوق والقطاع قوي جدًا.

وأضاف شريف أن استثمارات مشروع SODIC East تبلغ نحو 17 مليار جنيه، دون قيمة الأرض، والمبيعات المتوقعة 44 مليار جنيه.

وكانت شركة SODIC وقعت في عام 2016 اتفاقًا للدخول في المشروع السكني التجاري الذي يقام على مساحة 655 فدانا بالقاهرة.

وكانت شركة السادس من أكتوبرتعاقدت على هذ المشروع السكني التجاري بالشراكة مع مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ويقع على مشارف القاهرة.

شركة SODIC تحصل على 70% من إيرادات هذا المشروع السكنى

ومن المقرر أن تحصل شركة SODIC على 70% من إيرادات هذا المشروع السكنى، مقابل 30% لشركة مصر الجديدة للإسكان.

وأوضح شريف أن شركة SODIC أسندت عمليات مقاولات بنحو 1.2 مليار جنيه منذ بدء العمل في المشروع أثناء العام الماضي.

ولفت شريف رئيس شركة SODIC إلى أن شركة السادس من أكتوبر ستضخ نحو مليار جنيه لأعمال المقاولات خلال العام المقبل. مشروع سوديك ايست تاون

وقال شريف الرئيس التنفيذي لشركة SODIC إن الشركة تستهدف تسليم 1100 وحدة خلال شهور هذا العام.

وقفز صافي ربح شركة سوديك 179% في الربع الثالث من العام الحالى إلى 468.2 مليون جنيه بعد الضرائب وحقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات شركة SODIC إلى أكثر من 49.5 % خلال الربع الثالث من هذا العام، لتصل إلى 2.1 مليار جنيه.

وتأسست شركة SODIC في 1996 وهي من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وتستهدف مشاريعها الشرائح ذات الدخل فوق المتوسط.

وكان صافي الأرباح المجمعة لشركة سوديك هبط بنهاية الربع الثاني العام الحالي 77% على أساس سنوي، ليسجل 40 مليون جنيه.

وانخفضت ايرادات الشركة بالربع الثاني من العام إلى 645 مليون جنيه، مقارنة بـ 1.08 مليار جنيه بنفس الفترة العام الماضى، ودعم هذه الإيرادات تسليمات مشروع ايستاون ريزيدانسيز بشكل رئيسي والذي ساهم بنسبة 61 % للقيمة الإجمالية لعمليات التسليم بذلك الربع.

وجاء انخفاض الإيرادات بشركة سوديك للتنمية والاستثمارعلى خلفية تأجيل عمليات التسليم من مشروعاتها إلى النصف الثاني من العام الحالى.