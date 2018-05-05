شركة SMG تفتح باب الحجز على بورش كاين إي الهجينية

شريف عيسى:كشفت شركة الهندسية للسيارات SMG، وكلاء سيارات بورش فى مصر، عن فتح باب الحجز على طراز كاين إى الهجينية، على أن يتم بدء علميات التسليم بحلول أكتوبر المقبل.ويعد طرح كاين إى الهجينية إحدى مراحل رحلة بورش باتجاه نحو تحولها لإنتاج سيارات كهربائية.وتتضمن السيارة محركان الأول بنزين مكون من 6

شريف عيسى:

كشفت شركة الهندسية للسيارات SMG، وكلاء سيارات بورش فى مصر، عن فتح باب الحجز على طراز كاين إى الهجينية، على أن يتم بدء علميات التسليم بحلول أكتوبر المقبل.

ويعد طرح كاين إى الهجينية إحدى مراحل رحلة بورش باتجاه نحو تحولها لإنتاج سيارات كهربائية.

وتتضمن السيارة محركان الأول بنزين مكون من 6 اسطوانات سعة 3 لتر، بقوة 340 حصاناً، والثانى كهربائى بقوة 136 حصاناً، ليولدان قوة إجمالية تبلغ 462 حصاناً، وعزم دوران 700 تيون متر.

وتستطيع كاين إى هايبرد التسارع من وضع السكون إلى 100 كيلو متر فى الساعة فى غضون 5 ثوان، وصولاً إلى السرعة القصوى والبالغة 253 كم / الساعة، كما تتمكن السيارى من اجتياز مسافة 44 ككم بسرعة قصوى 135 كم فى الساعة اعتمادا على الطاقة الكهربائية فقط.