شركة «Smart window» تستهدف تصدير 25-30% من منتجاتها بنهاية 2023

كشف المهندس محمد عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت ويندو smart window، أن الشركة لديها خطة لزيادة صادراتها الي ما بين 25 الي 30 ٪؜ من الإنتاج بنهاية 2023، وتستهدف من خلال التواجد في المعرض العمل علي إبرام تعاقدات جديدة، خاصة أن المعارض تعد وسيلة فعالة للترويج للمنتجات والتعريف بجودتها ومدي الالتزام بأحدث التكنولوجيات المتطورة.

جاء ذلك في تصريحات له خلال مشاركة الشركة في حلول النوافذ والأبواب وقطاعات الألومنيوم، في النسخة الخامسة من معرض Big 5 Construct Egypt لمواد البناء والتشييد الذي انطلقت فعالياته في الفترة من 19 الي 21 من يونيو الماضي برعاية وحضور المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة.

واستطرد عبد الهادي حديثه قائلًا: استقبلنا بالفعل عددا كبيرا من المستوردين ورجال الاعمال العرب والاجانب من عدة دول منها ليبيا وتركيا والسعودية والعراق، مشيرا الي انه تم مناقشة فرص التعاون التجاري المشترك وامكانية ابرام اتفاقيات تصدير خلال المرحلة المقبلة واوضح ان عددا من المسؤلين الحكوميين تفقدوا جناح شركة سمارت ويندو smart window، من بينهم المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري ، وكذلك الملحق التجاري السعودي بالقاهرة، زايد بن عبد الله الأسمري وعددا من مرافقيه، الذين اشادوا بجودة المنتجات وأسعار التنافسية. ومن الجدير بالذكر ان شركة سمارت ويندو smart window، لحلول النوافذ والأبواب وقطاعات الألومنيوم ،هي شركة سعودية مصرية وتعمل في السوق المصرية منذ عام 2016، في وتستهدف، تحقيق حجم أعمال وتعاقدات في السوق المصرية تقارب 800 مليون جنيه بنهاية العام الجاري 2023.

وتابع عبد الهادي ان شركته تستهدف تصدير منتجاتها الي دول عديدة، لكنها تركز بشكل كبير علي الدول العربية والافريقية نظرا لوجود فرص كبيرة بها ، وتحديدا في دول اعادة الاعمار مثل ليبيا والعراق، بلالاضافة الي اسواق كينيا واوغندا.

وأكد أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية العديدة التي وقعتها مصر مع التكتلات الافريقية المختلفة مثل الكوميسا وغيرها والتي تسمح بمرور المنتجات باعفاءات جمركية ملحوظة.

وأوضح أن سعي سمارت ويندو smart window، لتكثيف التصدير يتماشي مع توجيهات القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية الي 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لتعزيز العوائد اللازمة من العملات الاجنبية. ومن جهته قال المهندس محمد رضا رئيس مجلس ادارة شركة سمارت ويندو smart window، لحلول النوافذ والأبواب وقطاعات الألومنيوم ، ان السوق المصرية واعدة جدا وبها فرص كثيرة، رغم التحديات الحالية ، مؤكدا ان شركته مستمرة في عملها في السوق المحلية ولديها خطة استثمارية توسعية علي مستوي العملية الانتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للخارج وأكد ان سمارت ويندو smart window، حريصة علي التواجد في كافة الفعاليات والمعارض الكبري مثل Big 5 خاصة انه من اهم المعارض المتخصصة في قطاعات التشييد والبناء في مصر والشرق الاوسط. وطالب “رضا “الحكومة المصرية بضرورة منح المزيد من التسهيلات والحوافز لتنمية الصناعة المحلية مثل اتاحة الاراضي اللازمة باسعار مخفضة جدا وكاملة المرافق، فضلا عن تسهيل الاجراءات وسرعة منح التراخيص، وتوفير التمويلات اللازمة، والغاء الضرائب لمدة 5 سنوات عن الانشطة الصناعية.

يشار إلى أن شركة سمارت ويندو smart window، لحلول النوافذ والأبواب وقطاعات الألومنيوم عدداً من المشروعات القومية الكبرى في السوق المصرية منها مبنى الوزارات، و مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة و 3 أبراج في العلمين الجديدة، إلى جانب تنفيذ بعض المشروعات لعدة كيانات تابعة للقطاع الخاص من بينها شركة إعمار مصر.