‏شركة «SGS» السويسرية تستهدف 25% نموا فى حجم عملياتها بمصر

تستهدف شركة «SGS» السويسرية لحلول الاتصالات تحقيق نمواً فى حجم عملياتها بالسوق المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة بنسبة تتراوح من 20 إلى %25 .

قال عبد العال السيد، المدير التنفيذى للشركة فى مصر، إنها تعمل فى أكثر من 140 دولة فى مجالات متعددة منها حلول الاتصالات، وبدأت نشاطها بالقاهرة منذ 1964 موضحا أنها تخطط للتوسع فى سوق حلول أمن المعلومات محليا بالتعاون مع فرعها فى هولندا.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العربى السادس لأمن المعلومات الذى نظمته شركة «ASC» للاستشارات يومى 18 و19 سبتمبر الجارى برعاية «المال» إعلاميًا.

وأضاف «السيد» – فى تصريحات لـ «المال» – أن «إس جى إس إيجيبت» ما زالت تدرس الفرص المتاحة فى قطاع حلول أمن المعلومات لتحديد حجم الاستثمارات المطلوب ضخها بالنشاط، وتتمثل فى إنشاء معامل تطوير معتمدة ومعترف بها من جميع الأسواق التى تعمل بها الشركة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا ساهمت فى بطء خطط نمو الشركة إلا أنها تعافت وحققت معدلات إيجابية مع استقرار الأسواق، معتبرا أن قطاعات التعدين والإنشاءات والزراعة والأغذية تحمل فرصا استثمارية واعدة للشركات العاملة فى مجال الحلول التكنولوجية.

وبحسب نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة – فى تصريحات صحفية – تحتل سويسرا المركز الـ15 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية بحجم مشروعات يبلغ رأسمالها 2 مليار و179 مليون دولار تقريبا.