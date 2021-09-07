شركة SFM للخدمات تعلن قبولها العملات الرقمية

المال – خاص

أعلنت شركة SFM لخدمات الشركات، عن قبولها عمليات الدفع بالعملات الرقمية مقابل خدمات تأسيس الشركات.وتختص SFMبتأسيس الشركات للمستثمرين ورواد الأعمال عبرالإنترنت في بضعة دقائق في حوالي 25 سلطة قضائية دولية.

وتعد العملة الرقمية من أحد أشكال الدفع الإلكتروني التي تعتمد على تقنية “بلوك تشين” لإتاحة استخدامها كوسيلة للدفع. كما تشكّل تقنية “بلوك تشين”الابتكار الرائد في مجال تعاملات المالية والتي لها حضور مهيمن على قطاع التعاملات الرقمية العالمي،ممايجعلالعملات الرقمية بمثابة فئة أصول جديدة.

وتحدث رضا أفشار،الرئيس التنفيذي لشركة SFM لخدمات الشركات، قائلاً: “تستحوذ العملات الرقمية اليوم على حصةأكبر في سوق التداول، و هو ما يمكّن المتداولين والمستثمرين من زيادة رأسمال هم وتحقيق المزيد من الإيرادات. ولكون الجزء الأكبر من عملائنا، من التجار و المستثمرين الذين يفضلون استخدام نفس العملة الرقمية للحصول علي خدماتنا، مما يلعب دوراً حاسماً في التخلص من متاعب صرفا لعملات والتحويلات المصرفيةالدوليةالتي تستغرق وقتاً طويلاً.”

وأضاف أفشار بالقول:”تبذل SFM قصارى جهدها لتحسين سبل ممارسة الأعمال وجعلها أكثر سهولة وسلاسة في دولة الإمارات العربيةالمتحدة،ومن ضمن مجالات التحسين تلك، إتاحة الدفع بهذه الطريقة.ونحن في الشركة كنا نراقب عن كثب حركة الدفع بالعملات الرقميةعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ولاحظنا بأن هناك زيادة في الإقبال على تبني استخدام العملة الرقمية فيالسوق. وكما هو متعارف عليه، فإن السرية والأمان تشكل أهمية قصوى بالنسبة لجميع العملاء، ولذلك فنحن نقوم باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المتعمقة لكل عميل جديدقبل انضمامه إلينا.”

وتعتبر بتكوين وإيثريوم وبتكوين كاش ولايتكوين من بين العملات الرقمية الأربعة الرئيسيةا لمقبولة لدى شركة SFM. كما تقبل الشركة كافة طرق الدفع الرئيسية الأخرى، ويأتي قبول التعامل بمجموعة من العملات الرقمية دليلاً على مكانة SFM الريادية ونظرتها المستقبلية بعيدة المدى في هذا القطاع.

وقال أويس رفعت،الرئيس التنفيذي للعمليات في SFM لخدمات الشركات: “لاتزال دولةالإمارات العربيةالمتحدة ترسخ مكانتها كوجهة رائدة للأعمال،ومنخلا لقبولنا التعامل بالعملات الرقمية الرئيسية،فإننا بذلك نساهم في إتاحة الفرصة لكبار المستثمرين المحليين والعالميين لدخول السوق والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة السانحة. ومع تطرق شركات آخري من موردي الأعمال عبر الإنترنت بتبني الدفع بالعملات الرقمية في السوق، نحن في SFM قمنا مسبقاً باعتماد ودمج طريقةالدفع هذه التي تمنحنا ميزة تنافسية على نظرائنا في السوق، وتوفر، في الوقت ذاته، طريقةدفع فورية تُمكّن عملاءنا من الوصول إلى خدماتنا والاستفادة منها بسهولة “. منذ إعلانها عن قبول الدفعات بالعملة الرقمية،شهدت SFM زيادة بنسبة 10٪ في طلبات تأسيس الشركات.

وبالنسبة للعملاء الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة بإمكانهم القيام بذلك بسهولة وسلاسة منخلا لتطبيق SFM ،بعد التسجيل في أي خدمة جديدة عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال تطبيق Client Portalالذي تم طرحه مؤخراً.