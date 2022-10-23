شركة Seqoon للتكنولوجيا العقارية تجمع 500 ألف دولار في جولة تمويل أولية

أعلنت شركة Seqoon الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا العقارية وتوفير خدمات الملكية المشتركة للعقارات، عن نجاحها في جمع 500 ألف دولار في جولة تمويل أولية “جولة ما قبل التأسيس”، بدعم من بنك مصر، وذلك من خلال البرنامج التجريبي للبنك لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مصر.

وتخصص حصيلة التمويلات لتنمية قدرات ومهارات فريق عمل الشركة وتطوير منصتها الرقمية لتقديم أفضل الخدمات بالسوق المصري.

وتهدف شركة Seqoon إلى إرساء مفهوم جديد للتملك والاستثمار العقاري يعد هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تمكين مجموعة من العملاء من امتلاك أسهم في الوحدة العقارية الواحدة لقضاء العطلات (من 1/8 إلى 1/2 أسهم الوحدة) مع الاستمتاع بالامتيازات الكاملة للملكية العقارية.

وأطلقت Seqoon خدماتها في مدينة الجونة كأول وجهة ملكية مشتركة لها.

Seqoon منضمة إلى برنامج بنك مصر لتسريع نمو الشركات الناشئة

وانضمت شركة Seqoon إلى برنامج بنك مصر لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، من خلال توفير حزمة من الخدمات التسويقية والاستشارية والاستثماريةـ إلى جانب توفير مساحات عمل للشركات وفرص شراكات مع البنك، بما في ذلك خدمات التدريب والإرشاد والتوجيه من قبل خبراء متخصصين دوليين.

مؤسسي منصة Seqoon : سوق العقارات يمثل 10.3 % من اجمالي الناتج المحلي في 2020

ويرجع تأسيس شركة Seqoon وإطلاق هذا المفهوم الجديد للتملك إلى دراسة أثبتت للمهندسيّن عمر الدسوقي ومحمد الخطيب “وهما من الخريجين الجدد” أن سوق العقارات يمثل 10.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر اعتبارًا من عام 2020.

و بلغ متوسط الزيادة في أسعار الوحدات العقارية في أماكن قضاء العطلات في مصر يبلغ نحو 15٪ كل عام ، خاصة و ان معظم هذه الوحدات تُترك شاغرة 90٪ من العام دون استثمار، وهو ما شجعهما على تأسيس أول منصة ملكية مشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الشريك المؤسس لمنصة Seqoon : نستهدف إحداث ثورة في مفهوم التملك العقاري عبر الملكية المشتركة

و أكد المهندس عمر الدسوقي الشريك المؤسس لمنصة Seqoon أن ، المنصة تهدف إلى إحداث ثورة في مفهوم التملك العقاري لوحدات قضاء العطلات وتمكين العملاء من الاستثمار الأمثل لملكياتهم وذلك عبر مفهوم الملكية المشتركة التي تتيح فرصاً استثمارية كبيرة بطرق أكثر ذكاءً واستدامة لا يوفرها المفهوم التقليدي للتملك.

وأوضح أن ،العديد من مستخدمي Seqoon يبحثون عن ملكية مشتركة ليكونوا قادرين على الاستثمار في العقارات الأكثر قيمة وبتكلفة أقل، وهو ما يؤكد أن الملكية المشتركة توفر فرص الاستثمار وتساعد الجميع على اتخاذ قرارات مستدامة، حيث تتولى Seqoon إدارة العقار على مدار العام وتنظيم فرص الاستثمار وقضاء العطلات بين الملاك المشتركين.

سكوت بوند : المنصة توفر إدارة مثلى للعقارات من حيث فرص الإستثمار

وقال مستشار Seqoon، سكوت بوند –المدير الإقليمي لبروبرتي فايندر بالإمارات: إن حلم امتلاك وحدة عقارية لقضاء العطلات أصبح أسهل نتيجة لجهود لمنصة Seqoon . ويعمل الفريق بجد لإنشاء أفضل تجربة للعملاء، حيث توفر المنصة الإدارة الأمثل للعقار من حيث فرص الاستثمار والاستمتاع بقضاء العطلات لجميع الملاك.

يذكر ان ، مفهوم الملكية المشتركة المبتكر من قبل شركة Seqoon يشرف عليه فريق قانوني من أكبر مؤسسات المحاماة في مصر لجعل الملكية المشتركة مجدية ومتوافقة مع النموذج القانوني للملكية. وتوفر الشركة نظام جدولة فريد وسهل الاستخدام يضمن استفادة جميع الملاك المشتركين، كما تعتزم Seqoon توسيع نشاطها ونطاق خدماتها بوجهات أخرى على البحر الأحمر مثل مدينة دهب، وكذلك الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2023