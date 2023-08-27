شركة «Semicolon» للحلول تنتهي من تطوير تطبيق «100 هللة» للمسابقات التشاركية

انتهت شركة «Semicolon»‎‏ للبرمجيات من تطوير تطبيق للمسابقات التشاركية على أجهزة هواتف الآندرويد والآيفون تحت اسم “100 هللة”، بالتعاون مع إحدي مؤسسات القطاع الخاص بالسعودية.

قال محمد الحارثي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن طبيعة عمل الأبلكشين ترتكز على طرح مجموعة متنوعة من المنتجات علي المستخدمين، منها الساعات والحقائب، ويتنافس علي شرائها مجموعة من المتسابقين مقابل سداد رسم اشتراك، علي أن يتم اختيار الفائز بدون تدخل بشري بناء على عروض الأسعار المقدمة.

وأوضح الحارثي فى تصريحات لـ”المال” أن شركته قامت بدمج بعض برامج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى التطبيق، لضمان استبعاد أي تكرار في اختيار النتائج، مضيفا أنه بعد انتهاء المسابقة يتم إعادة قيمة المبلغ مرة أخري للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ، مع خصم قيمة رسوم الاشتراك بالبرنامج.

وألمح إلى أن “Semicolon” تخطط للوصول إلى مليون مستخدم من أصحاب الدخول المرتفعة “class A” خلال أول 6 أشهر من طرح التطبيق بالمملكة.

يشار إلي أن الشركة تأسست في عام 2018، وتعمل فى مجال تطوير حلول البرمجيات وقواعد البيانات ونظم المعلومات التطبيقات بمختلف أنواعها.