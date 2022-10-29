شركة «SAP» تزيح الستار عن رؤيتها في تعزيز التحول الرقمي بمصر خلال مؤتمرها السنوي SAP NOW

أعلنت شركة SAP للتقنيات العالمية اليوم عن افتتاح فعاليات مؤتمرها السنوي SAP Now بالعاصمة المصرية القاهرة، بهدف استعراض باقة الحلول والمنتجات التي تتيحها الشركة لتعزيز دورها البناء في الدفع بقاطرة التحول الرقمي لدى الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال.

الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة 2030

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاتجاهات الحكومية الطموحة التي تسعى لترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وقد انعقد اللقاء بمشاركة نخبة من قيادات الهيئات الحكومية ورؤساء كبرى الشركات في مختلف القطاعات الرئيسية.

SAP تنظم جلسات نقاشية خلال SAP Now

وخلال الحدث، نظمت SAP عددا من الجلسات النقاشية بمشاركة مجموعة من خبرائها وعملائها والمتخصصين في الصناعة لبحث آفاق المستقبل في عدد من الموضوعات أبرزها الاتجاهات العالمية الحديثة في مسيرة التحول الرقمي ودورها في تحقيق التطور المؤسسي والإداري وآليات تعظيم دورها في النهوض بمختلف القطاعات الرئيسية بالدولة، إضافة إلى جلسة مخصصة لمستقبل الحوسبة السحابية وحلول SAP المتطورة التي تسهم في تمكين القطاعات الحكومية ومؤسسات الأعمال من الإستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتخزين وتحليل البيانات في إدارة الأعمال والتكامل مع مختلف البرمجيات.

أما الجلسة الثالثة فقد خصصت SAP محور الاستدامة كأحد الموضوعات ذات الأولوية الخاصة نتيجة لأهميته في تحقيق رؤية مصر 2030 .

يأتي ذلك تزامناً مع استضافة مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 الذي سينعقد نوفمبر المقبل ، إضافة إلى أن SAP تعد من الشركات التي تمتلك قدرات تقنية تساعدها في قياس مؤشر الاستدامة لدى عملائها .

المدير التنفيذي لشركة SAP مصر: نعي تمامًا أهمية دورنا كشريك رئيس للحكومة

تعقيباً على هذا البيان، صرح محمد سامي المدير التنفيذي لشركة SAP مصر قائلاً :” إننا نعي تماماً أهمية دورنا كشريك رئيسي للحكومة المصرية في تحقيق رؤيتها المستقبلية 2030 وتعزيز مكانتها الإقليمية باعتبارها من الدول السباقة في مساعي التحول الرقمي ، وفي سياق متصل فإن SAP Now يعد منصة متكاملة نستعرض من خلالها أبرز ملامح شراكتنا البناءة مع القطاعين الحكومي والخاص .”

وتابع يستعرض الحدث عبر جلساته النقاشية وعروضه التقديمية رؤيتنا المستقبلية للفرص الواعدة لترسيخ مكانة مصر كقبلة تقود العالم بباقة مميزاتها التنافسية .

وأضاف سامي :” إن SAP مصر ستنشيء في القاهرة أول مركز للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة المصرية ، بهدف دعم الابتكار والتطوير للخدمات الحكومية التي تتناسب واحتياجات المستخدمين وذوي الهمم “.

وأشار: إلى أن مصر تمتلك كوادر بشرية متميزة تعد أحد الدعائم الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة ، ونحن نعمل عبر شراكتنا مع القطاع الحكومي على تعظيم القيمة المضافة لهؤلاء الكوادر ، وذلك من خلال دعم وتطوير مهاراتهم والمساهمة بفاعلية في تشجيع منظومتي الابتكار وريادة الأعمال “.

تجدر الإشارة إلى أن SAP Now ينعقد على هامش احتفالات SAP بمرور 50 عاماً على إنشائها ، وتشارك كل من شركة Edraky كراعي استراتيجي وشركة Solex Solution Experts وشركة TerraLink كراعي فضي.