شركة «Sait Abrasivi S.p.A» الإيطالية تبحث مع «الصناعات المغذية» فرص الاستثمار فى السوق المحلية

تبحث شركة « Sait Abrasivi S.p.A» الإيطالية – المتخصصة فى «الصناعات المغذية للسيارات» فرص التعاون مع المصانع المحلية، من خلال إمكانية توريد مكونات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة فى عمليات التصنيع.

وقال إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية للسيارات، إنه تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلى شركة «Sait Abrasivi S.p.A» وبعض شركات الصناعات المغذية خلال الأيام الماضية؛ لبحث الفرص الاستثمارية الجديدة بالقطاع، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام الجانب الإيطالى لتوريد أجزاء مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف لـ«المال» أن الجانب الإيطالى يسعى إلى توقيع عقود مع عدد من المصانع المحلية لتوريد بعض الأجزاء من مكونات الإنتاج والمعدات المستخدمة فى عمليات التصنيع – كخطوة أولى- على أن يتم بحث مشروع التصنيع المحلى خلال المراحل المتقدمة لخطط «Sait Abrasivi S.p.A».

وأشار إلى أن رابطة الصناعات المغذية تقوم حاليًا بدور التنسيق بين ممثلى الشركة الإيطالية والمصانع المحلية لبحث الفرص والمشروعات الاستثمارية التى يمكن تنفيذها بين الطرفين، موضحا أن الجانب الإيطالى مهتم بشكل كبير بالاستثمار فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «الرابطة تولى اهتمامها بجذب الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الصناعات المغذية فى ضوء الاستفادة من برامج التعاون المشترك التى تتضمن استقطاب أنظمة التكنولوجيا المتطورة على أن يتم إدخالها بالمصانع المحلية، مما يؤهلها لزيادة التعميق المحلى وإنتاج أجزاء ومكونات جديدة».

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار زيادة بنسبة %8.6 لتسجل 195 مليونا و132 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 179 مليونا و663 ألف دولار فى الفترة ذاتها من العام السابق.

كما ارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة %11.4، إلى 19 ألفًا و296 مركبة خلال أول 4 شهور من العام الحالى، مقابل 17 ألفًا و324 وحدة فى الفترة المقابلة من 2021.