عقـــارات

شركة RUD العقارية تطلق «إيفورا العاصمة الإدارية» باستثمارات 300 مليون جنيه

تمثل أول مشروعاتها وتستهدف سلسلة أخرى بتكلفة تتجاوز المليار جنيه
شريف عمر 7:05 م, الأحد, 15 أغسطس 21 7:05 م, الأحد, 15 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة Rovan urban development عن  طرحها مشروع  (EVORA down town)  بالعاصمة الادارية الجديدة والذى يعد باكورة أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 300 مليون جنيه.

وأوضح محمد نصر رئيس مجلس الادارة ان قرار دخول العاصمة الإدارية الجديدة والاستثمار بها جاء تماشيًا مع توجهات الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية وإعطائها الأولوية والدعم الكامل للنهوض بالقطاع العقارى، ووضع مصر علي خارطة الطريق وتنفيذ مدن تضاهى بل تفوق المدن العالمية، حيث أولت الدولة مدن الجيل الرابع اهتماما كبيرا، لاسيما العاصمة الادارية الجديدة.

ولفت إلى أن تركيز الشركة فى الوقت الراهن ينصب على الاستثمار فى العاصمة الإدارية، إلى جانب خطة توسعية للاستثمار بالمدن الساحلية.

توسعات مرتقبة

وقال إن الشركة تعتزم ضخ  استثمارات تقدر بمليار جنيه فى ثلاث مشروعات سيتم تنفيذها بالعاصمة الادارية خلال الفترة المقبلة، وانه وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق سيتم تحديد نوع المشروعات والمنطقة الاكثر طلبًا بالعاصمة الادارية الجديدة.

اقرأ أيضا  بقيمة 15 مليون جنيه.. 6 شركات تتنافس لاقتناص قطعة أرض بنشاط تجاري في «أكتوبر الجديدة»

وأشار إلى أن الشركة حرصت على مراعاة توفير تصميم يلبى الرفاهية المطلوبة للعملاء رغم أن هذا الأمر جعلها تهدر بعض المساحات من المشروع، ولكنها فضلت تصميم البلازا وتوفير الخدمات اللازمة للوحدات الإدارية والتجارية.

وأكد أن الشركة تخلت عن جزء من أرباحها فى سبيل توفير منتج يلبى كل احتياجات العملاء ويحقق الرفاهية اللازمة.

تفاصيل مشروع إيفورا

وأوضح احمد الحداد رئيس القطاع التجارى أن  EVORA مشروع تجارى ادارى تبلغ مساحته نحو 2600 متر يقع بأميز مناطق الداون تاون بإطلالة على ناصيتين وأمام فندق الماسة والحديقة المركزية والنهر الأخضر وشركات الأدوية.

اقرأ أيضا  حملات إزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالعاشر من رمضان

ويتميز (EVORA) بتصميم هندسي ذو طابع فريد فجميع الوحدات لها رؤيه مباشره على الواجهه بنسبه تزيد عن ٩٠% بالاضافه لوجود مدخل خاص بالادارى واخر للتجارى و يحتوى المشروع على غرف اجتماعات ومناطق ترفيهيه وكيدز اريا

وتابع : تبلغ إجمالى استثمارات المشروع 300 مليون جنيه، ويشتمل المشروع على عدد 230 وحده ما بين ادارى وتجارى.بمساحات تبدأ من٣١متر ويتكون المشروع من أرضى و12 دورا تم تخصيص الدور الأراضى والأول والثانى للنشاط التجارى وباقى الأدوار وحدات اداريه.

 وقد قامت الشركه بوضع نظم مرنه  للتسهيلات الائتمانية تصل لـ12 عاما لتيسير عملية الشراء على العملاء ومن المقرر  تسليم المشروع عام 2025 وأنه جار تجهيز الأعمال داخل موقع العمل.

اقرأ أيضا  نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يُشارك في ورشة عمل عن «تحلية مياه البحر»

وكشف الحداد عن التعاقد مع المكتب الاستشارى الهندسي (اركريت) لعمل التصميمات الهندسية والانشائيه للمشروع  كما تم التعاقد مع شركة إتقان للاستشارات الماليه وتتفاوض الشركه حاليا مع شركه متخصصه فى ادارة وتشغيل المشروع لتوفير اداره محترفه.

وكشف رئيس القطاع التجارى عن خطة الشركه التوسعية فى تنفيذ ثلاثة مشروعات أخرى سيتم طرحهم قريبا حيث تستهدف الشركه تنفيذ سلسله من المشروعات ذات النشاط التجارى والادارى وذلك بحجم استثمارات تتجاوز المليار جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم شريف عمر

ملف الكاتب شريف عمر

اقرأ أيضاً

الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري

أحمد صبحي 6:17 م, الأحد, 15 أغسطس 21

نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يُشارك في ورشة عمل عن «تحلية مياه البحر»

أحمد صبحي 12:17 م, الأحد, 15 أغسطس 21

إجراء أول مزاد لبيع 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز في المنصورة الجديدة

أحمد صبحي 12:11 م, الأحد, 15 أغسطس 21

الانتهاء من ترميم وتجميع مركب خوفو الثانى فى 2024

عصام عميرة 11:15 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

«الإسكان»: تنفيذ 6720 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين بـ«أسوان الجديدة»

أحمد صبحي 10:42 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

وزير الإسكان : تنفيذ تصميمات عمرانية متنوعة دون تمييز طبقي في المستوى الاقتصادي

أحمد صبحي 7:40 م, السبت, 14 أغسطس 21