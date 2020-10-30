اتصالات وتكنولوجيا

شركة «Rocket Lab» الأمريكية تعلن نجاح إطلاق 10 أقمار صناعية

من منصة الإطلاق في شبه جزيرة ماهيا Mahia في نيوزيلندا
المال - خاص 3:19 م, الجمعة, 30 أكتوبر 20 3:19 م, الجمعة, 30 أكتوبر 20

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أعلنت شركة Rocket Lab الفضائية الأمريكية الخاصة، عن نجاح عملية إطلاق صاروخ النقل Electron وعلى متنه عشرة أقمار صناعية.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فإن Rocket Lab هي شركة متخصصة في النظم الفضائية وتعتبر رائدة عالميا في مجال إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة.

 وقد تكللت عملية إطلاق صاروخ النقل إليكترون الخامسة عشرة بالنجاح وعلى متنه أقمار صناعية لتصوير الأرض لحساب شركة Planet Labs  وSpaceflight Inc وCanon Electronics.

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وأطلق صاروخ النقل إليكترون في الساعة 21.21 من يوم الأربعاء بالتوقيت العالمي الموحد (الساعة 00.21 يوم الخميس بتوقيت موسكو)، من منصة الإطلاق في شبه جزيرة ماهيا Mahia في نيوزيلندا.

وقد وضع الصاروخ الأقمار الصناعية التجارية الصغيرة SuperDove لشركة Planet Labs  وأقمار  CE-SAT-IIB لشركة Canon Electronics في المدار المقرر على ارتفاع 500 كلم.

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وأكد المدير التنفيذي لشركة CEO Planet Labs نجاح عملية الإطلاق ووضع أقمار الشركة في المدار المقرر وكتب في “تويتر”، “عملية الإطلاق ناجحة. ويسعدني أن أعلن أن لدينا تسعة أقمار صناعية أخرى تعمل في المدار، ونحن على اتصال بها “.

وتجدر الإشارة، إلى أنه الإطلاق الخامس عشر الذي تنفذه شركة Rocket Lab  من المطار الفضائي في نيوزلندا منذ عام 2017 ، وكان اثنان منها فاشلين.

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بقلم المال - خاص

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