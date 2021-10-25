شركة RMC للاستشارات و«قنوات MBC» تعقدان مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل حفل «صوت السينما»

أقامت شركة RMC للاستشارات والتسويق ومجموعة قنوات MBC مؤتمرًا صحفيًّا بأحد الفنادق الكبرى، قبل إطلاق حفل “صوت السينما” للإعلان عن ملامح وتفاصيل الحفل، وذلك بحضور الفنان مدحت صالح، والمطربة ريهام عبد الحكيم، والمايسترو ناير ناجي، وعماد الصليبي، مدير الفاعليات من MBC، وأحمد عبيد رئيس مجلس إدارة شركة RMC، كما تم الإعلان عن طرح يوم إضافي للحفل بعد نفاد مقاعد اليوم الأول ليستمر الحفل على مدار يومي 29 و30 أكتوبر الحالي والمقرَّرة إقامته بقصر عابدين.

الأغانى المتوقع غناؤها فى الحفل “عشانك يا قمر” لعبد الحليم “وقلبى دليلي” لليلى مراد

فى البداية أشاد الفنان مدحت صالح بفكرة حفل “صوت السينما” بتقديم أشهر أغاني الأفلام المصرية التي طالما لقيت إعجابًا ومتابعة من جماهير الوطن العربي لأشهر الفنانين في السينما المصرية من خلال إعادة توزيع الأغاني بتوزيع خاص لأوركسترا القاهرة السيمفوني في مزج جميل بين الأصوات المصرية المبدعة والموسيقى الكلاسيكية الأصيلة،

كما أعرب كل من المايسترو ناير ناجي، والمطربة ريهام عبد الحكيم، عن سعادتهما بالمشاركة في هذا الحفل الكبير من خلال إعادة توزيع الأغاني بتوزيع خاص لأوركسترا القاهرة السيمفوني في عودة للموسيقى والفن الجميل الأصيل،

ومن بين قائمة الأغاني المتوقع غناؤها بالحفل “عشانك يا قمر” (عبد الحليم حافظ) من فيلم أيام وليالي، و”قلبي دليلي” (ليلى مراد) من فيلم “قلبي دليلي”، و”الدنيا ريشة في هواه” (سعد عبد الوهاب) من فيلم “علموني الحب”.

من جانبه أعلن عماد الصليبي، مدير الفاعليات من MBC، عن سعادته بإقامة هذا الحفل الضخم وبمشاركة كبار الفنانين، وأنه طالما أخذت مجموعة MBC على عاتقها تقديم كل ما هو جديد وطرح الأفكار المبتكرة التي تلقى نجاحًا وإقبالًا كبيرًا من الجماهير.

أحمد عبيد: نعمل على الترويج للسياحة الفنية

وصرح أحمد عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة RMC، بأنهم يستعدون لإطلاق حفل ضخم يعد الأول من نوعه، ويسعون من تنظيم وإقامة الحفلات الفنية في مصر للتركيز على الفن الأصيل ودور مصر كمركز للفنون في المنطقة، والعمل على الترويج للسياحة الفنية وإعطاء صورة إيجابية للعالم عن مصر،

مؤكدًا أن الحفلات الفنية في مصر كانت منذ القدم سببًا رئيسيًّا لقدوم السياحة العربية إلى مصر، وهذا هو هدفهم؛ أن تصبح الفنون بأنواعها المختلفة مكونًا أساسيًّا من مكونات السياحة في مصر وأحد عوامل الترويج السياحي في الفترة المقبلة.

وأوضح أن مصر تمتلك أعظم الفنانين والموسيقيين، وكذلك لديهم التكنولوجيا الحديثة والمبهرة في الصوت والإضاءة للحفلات، إضافة إلى ما تملكه مصر من تراث تاريخي وحضاري مثل قصر عابدين وغيره من الأماكن التاريخية العريقة التي تضفي جو الأصالة لجمهور الحفل.

وأضاف عبيد أن قصر عابدين تحفة فنية تاريخية نادرة، شهد العديد من الأحداث التاريخية الهامة، وهو أحد أهم الأبنية العريقة وأشهر القصور المصرية الشاهدة على تاريخ مصر الحديث.