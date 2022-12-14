شركة «RGS» للطاقة الشمسية تدرس الطرح فى بورصة النيل

تدرس شركة RGS العاملة فى مجال تركيب محطات الطاقة الشمسية الطرح فى بورصة النيل عام 2023، ضمن خطتها للتوسع فى مشروعاتها وزيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة.

كشف المهندس محمد علي، رئيس الشركة أن إجمالى رأس مال « RGS» المدفوع يصل إلى 4 ملايين جنيه، والمصدر يبلغ نحو 10 ملايين، وتسعى لزيادته، ولكنه لم يفصح عن القيمة المستهدفة.

وقال «على» لـ«المال» ان الشركة تمتلك حاليًا مصنعين لتصنيع المنتجات الكهربائية، فيما انتهت منذ أيام من تدشين آخر جديد.

وطالب بضرورة زيادة الحوافز والتسهيلات خاصة الضريبية للشركات الصغيرة، للعمل على جذب المزيد منها للطرح فى البورصة ما يساعد على نمو الاستثمارات بشكل أكبر.

وأضاف أن هناك خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اللوحات الكهربائية إلى 100 ألف لوحة سنويًا بدلًا من 30 ألفًا حاليًا، ما يتطلب ضخ استثمارات تقارب 6 ملايين جنيه.

وكشف عن ارتفاع أسعار الطاقة الشمسية فى السوق المصرية بنحو %40 خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تحريك سعر الدولار، إضافة إلى زيادتها عالميًا بنحو %8 بسبب صعود قيمة الشحن عالميًا ومكونات المعادن وغيرها.

وأوضح «على» أن «RGS» تستهدف تصدير من %50 إلى %60 من اجمالى إنتاج مصانعها لتوفير العملة الأجنبية، لافتا إلى أن الشركة قامت بزيارات لعدة دول لفتح أسواق جديدة بها، وهى أوغندا وكيينيا وغانا، إضافة إلى دولتين أخريين عربيتين، موضحًا أنها بدأت فعلياً التصدير إلى موريتانيا.

وأكد أن ارتفاع الطلب على الطاقة الشمسية مع صعود سعر الوقود وفواتير «الكهربائية» على القطاعات الصناعية والمنزلية، أجبر البعض للتحول إلى بدائل أخرى «نظيفة».