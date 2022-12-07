شركة «RGS» تتعاقد لتدشين 7 محطات شمسية جديدة بقدرات 3.5 ميجاوات

تعاقدت شركة RGS العاملة بمجال الطاقة الشمسية، على تدشين 7 مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية بإجمالى استثمارات تقارب 90 مليون جنيه.

كشف المهندس محمد على، رئيس شركة RGS فى حوار لـ«المال أن الشركة تعاقدت على تدشين قدرات شمسية جديدة مع عدد من المستثمرين والمصانع والفنادق السياحية، بإجمالى 3.5 ميجاوات، بنظام الخلايا الفوتوفلطية التى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدم الألواح الشمسية.

وأشار «على» إلى أنه من المرتقب أن يتم الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها خلال الربع الأول من العام المقبل، مضيفًا أنه يتم استخدام خلايا صينية فى تلك المشروعات.

وتم إنشاء شركة RGS للطاقة الشمسسية خلال 2016 وهى شركة مساهمة مصرية، وتعمل فى مجال تركيب الطاقة الشمسية، كما حصلت على اعتماد هيئة الطاقة الجديدة و‏المتجددة ومصرح لها بمزاولة المهنة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، كما تعمل فى مجال تصنيع منتجات ومهمات كهربائية.

وكشف «على» أن الشركة تمتلك عددا من المشروعات الشمسية الجارى ربطها بالشبكة القومية للكهرباء بقدرات ما بين 1 – 3 ميجاوات، وسيتم ربطها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها .

وأوضح أن RGS كانت تعمل على تدشين محطات، وحاليًا تقوم بتنفيذ مشروعات أخرى مرتبطة بالشبكة.

واضاف أن الشركة تتفاوض على بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية لعدد من المصانع جار التفاوض معهم، خلال الفترة الحالية، تمهيداً لتحديد بنود العقد لبدء التنفيذ.

وقال «على» إن شركته بدأت الدخول فى مجال النظم الكهربائية وحصلت على توكيل لتوزيع منتجات شركة أيتون، إضافة إلى أنها قامت بتدشين مصنع لإنتاج لوحات الكهرباء والخطوط الكهربائية بمكون محلى يصل إلى %85.

وكشف أن الشركة تعاقدت مؤخرًا على تدشين محطة شمسية لصالح أحد الفنادق السياحية بقدرة 1.5 ميجاوات فى مدينة شرم الشيخ، باستثمارات تتخطى 27 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة فى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

وأكد «على» أن مجال الطاقة الشمسية تأثر بقوة مؤخرًا بارتفاع سعر الصرف لاسيما أنه يقلل من جدوى المشروعات الشمسية، ويطيل من عوائد المشروعات بالنسبة للعميل بالتزامن مع ارتفاع سعر الفائدة على الاقتراض وإلغاء مبادرة الـ%8 للمشروعات الصناعية.

وقال إن ارتفاع الدولار سيرفع من تكلفة المنتجات ويزيد من صعوبة التصنيع المحلى ويقلل من تنافسية المنتج المحلى، خلال الفترة المقبلة حال دخول مكونات إنتاج مستوردة من الخارج.

وكشف عن امتلاك الشركة لمصنع فى مدينة أنشاص بالشرقية على مساحة 3000 متر مكعب، باستثمارات تصل إلى 15 مليون جنيه، موضحًا أن نسبة المكون المحلى الخاصة بالمصنع تصل إلى %80، وتم تشغيله وبدء إنتاجه خلال أغسطس الماضى.

وقال «على» إن الشركة تستهدف خلال الفترة الحالية تدشين مصنعين لحوامل الكابلات والمواسير المعدن المستخدمة فى تركيب الكابلات فى المهمات الكهربائية، موضحاً أن استثماراتهما تصل إلى 30 مليون جنيه.

وتوقع الانتهاء من تدشين وتشغيل المصنعين منتصف عام 2023 ، بإجمالى طاقة إنتاجية لمصنع اللوحات الكهربائية تصل إلى 65 الف لوحة سنوياً

وقال «على» إن مصنع حوامل الكابلات الكهربائية تصل طاقته الإنتاجية إلى 1000 طن شهرياً وتخطط إلى زيادتها إلى 5000.

وأضاف أن الشركة قامت بعمل عدة زيارات لمصانع فى الصين ودول أخرى للعمل على تصنيع منتجات بنفس الجودة والأسعار عبر خطوطها فى مصانعها للوحات الكهربائية وغيرها.

وكشف أن الشركة بدأت زيارات لعدة دول للتصدير، وهى 3 دول أفريقية أوغندا وكيينيا وغانا، إضافة إلى دولتين أخريين عربيتين، موضحًا أنها بدأت التصدير الى موريتانيا، وتستهدف تصدير نحو %60 من إنتاج المصانع الخاصة بالشركة لتوفير الدولار لصالح الشركة وإضافة قيمة للاقتصاد الوطنى.

كما تخطط الشركة لزيادة حجم أعمالها خلال عام 2023 بنسبة 20%، رافضاً الإفصاح عن حجم الأعمال المرتقب خلال العام المقبل أو الحالى، نظرًا لصعوبة تحديد سعر الدولار أمام الجنيه.

وتوقع «على» الوصول بإجمالى مشروعات شركة RGS التى سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة بقدرات تصل إلى 20 ميجاوات مع العملاء فى المجال السياحى، متوقعا حدوث انفراجة فى الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار خلال الربع الأول من العام المقبل.

وكشف «على» عن ارتفاع أسعار الطاقة الشمسية فى السوق المصرية بنحو %40 خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تحريك سعر الدولار، إضافة إلى زيادتها عالمياً بنحو %8 بسبب ارتفاع أسعار الشحن عالمياً والمكونات من معادن وغيرها.

وأكد ارتفاع الطلب على الطاقة الشمسية مع صعود سعر الوقود وفواتير الطاقة الكهربائية على القطاعات الصناعية والمنزلية، ما يجبر البعض للتحول إلى بدائل أخرى مثل الطاقة الشمسية.

وأشار «على» إلى أن العائد على مشروعات الطاقة الشمسية للقطاع المنزلى يصل إلى 7 سنوات حاليًا بعد ارتفاع تكلفة الإنشاء، فيما يصل إلى 1.5 عام للقطاع الزراعى.

وأوضح أن شركة RGS تمتلك أكثر من 3000 عميل على مستوى الجمهورية ما بين الحكومة والشركات والمنازل وغيرها، كما تقوم بتدريب عدد من المهندسين أو الطلبة للعمل على خلق كوادر فى سوق الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.

خطط لاقتحام 3 دول أفريقية.. وتخصيص %60 من الإنتاج للتصدير

استهداف توليد كهرباء لأحد فنادق شرم الشيخ بقدرة 1.5 ميجاوات