شركة «Reliance Lifes» الهندية تُبدى اهتماما بالاستحواذ على حصة من «إيبيكو»

كشفت مصادرمطلعة لـ “المال” أن “Reliance Lifes Sciences” الهندية أبدت اهتمامًا جديًا بالدخول لهيكل ملكية الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكو”خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر التى تربطها صلة بالشركة الهندية، أن الأمر لم يتعد مرحلة الاهتمام فى الوقت الحاضر، مشيرة إلى أنه لم تتم مناقشة توقيت الدخول فى مفاوضات وتقديم عروض رسمية مع الجانب المصري.

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – أن شركة “إيبيكو” لم تتلق أى عروض من “ Reliance Lifes Sciences” التى تدرس سبُل التواجد فى السوق المحلية، إذ يأتى الكيان المصرى على رأس الخيارات الاستثمارية المرشحة.

و” Reliance Lifes Sciences” تابعة لمجموعة “Reliance Group” التى تمتلك شركات فى قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات والغاز الطبيعي، الاتصالات، والملابس الجاهزة، وكما تعمل أيضاً فى مجال العلاجات الحيوية (بروتينات البلازما، والبدائل الحيوية والبروتينات الجديدة)، والمستحضرات الصيدلانية.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان التقى نظيره الهندى مانسوخ ماندافيا نهاية أغسطس الماضي، لبحث فرص التعاون فى مجالات التعليم الطبى والصحة والرقمية، وغيرها من المجالات.

وتعمل “إيبيكو” على تدشين مصنع لإنتاج الأدوية الحيوية لأول مرة فى مصر، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، إذ من المتوقع بدء مرحلة التشغيل الفعلى فى الربع الثالث من 2024.

وأظهرت نتائج أعمال شركة “إيبيكو” فى النصف الأول من 2023 تحقيق صافى ربح 509 ملايين جنيه مقارنة مع 304.3 مليون فى الفترة نفسها من 2022.

وبلغت مبيعات الشركة نحو 2.269 مليار جنيه فى الشهور الـ 6 الأولى من 2023 مقابل 1.734 مليار فى النصف الأول من 2022 .

وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية منذ أيام، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو من 991.7 مليون جنيه إلى 1.487 مليار بزيادة 495.8 مليون.