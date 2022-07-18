شركة «realme» توقع شراكة مع «جوميا» لتعزيز انتشار الهواتف الذكية في أفريقيا

أعلنت جوميا، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في أفريقيا ، عن توقيع شراكة مع شركة” realme” ، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، والتي توفر لملايين المستهلكين في أفريقيا أجهزة مبتكرة ومتطورة بأحدث التقنيات.

وفي إطار هذه الشراكة سيصبح لشركة” realme” متجرا رسميا على منصة جوميا للتواصل مع المستهلكين عبر الإنترنت في 11 دولة أفريقية، حيث ستغطي الشراكة في البداية دولة نيجيريا ثم تهدف للتوسع تدريجيا في كينيا وغانا وساحل العاج، وبعد ذلك تغطية باقي البلدان الأفريقية التي تعمل بها جوميا.

سانديب نارايانان: نهدف إلى تقديم أفضل الهواتف الذكية بأسعار معقولة و منحهم تجربة تسوق سلسلة

وتعليقاً على هذه الشراكة , قال سانديب نارايانان، نائب الرئيس لقطاع (CE) بشركة جوميا , إنه سعيد بمنح شركة “Realme” فرصة للمزيد من النمو و الوصول إلى السوق الأفريقية، مشيرا إلى أن الشركتين لديهما قيم متشابهة و نتطلع إلى تعاون طويل الأجل لمواصلة هذه الشراكة التي تهدف إلى تقديم أفضل الهواتف الذكية بأسعار معقولة للمستهلكين ومنحهم تجربة تسوق سلسة .

جاك تشانج : منتجات “Realme” تناسب احتياجات الشباب في أفريقيا

من جانبه، أعرب جاك تشانج المدير العام لشركة Realme بالشرق الأوسط و أفريقيا, عن سعادته بالتعاون مع جوميا ,متابعا إن هذه الشراكة تعكس التزام متواصل باللامركزية في التكنولوجيا من خلال منح قطاع أكبر من المستهلكين التكنولوجيا التي اعتدنا أن نراها في الأجهزة الرائدة فقط وجعلها في متناول الجميع , إلى جانب أن جيل الشباب في أفريقيا سيجد أن منتجات “Realme” تتمتع بأفضل مستوى الأداء والتصميم, حيث تتمثل مهمتنا في توسيع نطاق الابتكار والتوجه لشريحة أكبر من المستهلكين حول العالم.

جدير بالذكر أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ستظل هي الأسرع نموًا في مجال الهواتف المحمولة في العالم. ففي كافة بلدان المنطقة يستخدم ملايين الأفارقة من مستخدمي الهواتف المحمولة الهواتف الذكية للوصول إلى جوميا لتلبية احتياجاتهم اليومية.