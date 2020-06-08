شركة QNB لتأمينات الحياة تتصدر العقود المختلطة خلال العام الماضي (جراف)

تصدرت شركة QNB لتأمينات الحياة العقود المختلطة الجديدة فى تأمينات الحياة فى سوق التأمين المصرية خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ عدد عقود تأمينات الحياة المختلط الجديدة بالشركة 14 عقدا فيما تلاها فى المركز الثانى شركة مصر لتأمينات الحياة، وبلغ عدد عقود تأمينات الحياة المختلط الجديدة بها 11 عقدا، واحتلت شركة أليانز لتأمينات الحياة فى المرتبة الثالثة، وبلغ عدد عقود تأمينات الحياة المختلط الجديدة بالشركة 8 عقود، وذلك وفقا للكتاب الإحصائى السنوى عن قطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وحلت فى المركز الرابع شركة gig لتأمينات الحياة التكافلى، وبلغ عقود تأمينات الحياة المختلط الجديدة بالشركة 5 عقود.

مصر للحياة فى المركز الثانى فى العقود المختلطة الجديدة فى تأمينات الحياة

واحتلت شركة قناة السويس لتأمينات الحياة المركز الخامس فى العقود المختلطة الجديدة فى تأمينات الحياة فى سوق التأمين المصرية خلال العام المالى الماضى 2018/2019، وبلغ عدد عقود تأمينات الحياة المختلط الجديدة بالشركة عقدين وتساوت فى الترتيب مع شركات الدلتا لتأمينات الحياة وأكسا للتأمين على الحياة بجانب شركة طوكيو مارين فاملى لتأمينات الحياة التكافلى.

وبلغ عدد عقود تأمين الحياة المختلط الجديدة بشركة المهندس لتأمينات الحياة عقدا واحدا خلال العام المالى الماضى 2018/2019، حيث تزاول 9 شركات تأمينات حياة فى السوق الاكتتاب فى تأمينات الحياة المختلط، بينما بلغ عدد عقود تأمينات الحياة المختلط الجديدة فى 6 شركات تأمينات حياة صفرا خلال العام المالى الماضى ، وهى شركات متلايف للتأمين على الحياة وتشب لتأمينات الحياة، وأروب للتأمين على الحياة واللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى بجانب المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى، فضلا عن شركة ثروة لتأمينات الحياة.

تعريف التأمين المختلط ومزاياه

والتأمين المختلط هو هذا النوع من التأمين والذى يوفر الحماية التأمينية لفترة زمنية محددة (غالبا حتى سن التقاعد) تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه خلالها – فإذا انتهت هذه المدة ببقاء المؤمن عليه على قيد الحياة يدفع مبلغ التأمين للمؤمن عليه شخصيا فى نهاية مدة التأمين.

وأبرز مزايا التأمين المختلط هى أنه يجمع بين مزايا التأمين المؤقت والتأمين الادخارى وتصدر الوثيقة لمدد مكملة لبلوغ سن التقاعد ، ويضمن للمستفيدين الحصول على مبلغ التأمين فور حدوث الوفاة ، كما يضمن للمؤمن عليه الحصول على مبلغ التأمين فور بلوغه سن التقاعد ، ويمكن اضافة خطرى الوفاة بحادث او الاصابة بعجز كلى مستديم الى هذا التأمين بحيث يدفع مبلغ التأمين فى حالة العجز الكلى المستديم ويدفع مضاعفا فى حالة الوفاة بحادث، ويتم تحديد السعر فى التأمين المختلط على أساس سن المؤمن عليه عند بدء التأمين من ناحية ومدة التأمين من ناحية أخرى.

الجراف التالى يوضح عدد عقود تأمينات الحياة المختلط بكل شركة تأمينات حياة فى السوق خلال العام المالى الماضى 2018/2019.