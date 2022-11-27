شركة ‏«Pure Storage» الأمريكية لحلول تخزين البيانات تعتزم افتتاح مكتب تمثيلى بالقاهرة

تعتزم شركة Pure Storage لحلول تخزين البيانات افتتاح مكتب تمثيلى لها فى مصر قبل أواخر عام 2023، يضم موظفين فى قطاعات خدمات دعم العملاء والمبيعات.

قال سامر سمعان، المدير الإقليمى بالشركة للتوزيع والتوريد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن مصر تأتى ضمن قائمة الدول العربية التى تسعى الشركة لتطوير وزيادة حجم أعمالها بها إلى جانب السعودية والإمارات وقطر، لافتا إلى أن فكرة التوسع بالسوق المحلية كانت مطروحة خلال العام الماضى لولا انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى دفع الشركات للسماح لموظفيها بالعمل من المنزل.

وأوضح سمعان لـ«المال» أن استراتيجية الشركة فى مصر ترتكز على استقطاب عملاء جدد من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، مبينا أن الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات مع مديرين تنفيذين ومسئولى جهات حكومية لبحث الفرص المتاحة للمشاركة فى تنفيذ المشروعات الكبرى بما يتسق مع رؤية مصر 2030 .

وأضاف أن شركته تأسست بأمريكا خلال عام 2009 وبدأت نشاطها فى تطوير برامج لتخزين وحماية البيانات ثم قررت تطوير شرائح ذكية باستخدام flash technology بعد 4 سنوات، واحتلت صدارة الشركات فى حلول تكنولوجيا الفلاش للمؤسسات طبقا لتقارير المؤسسات البحثية لمدة 9 أعوام متواصلة ، منوها أن شركة Pure Storage تخصص جزءًا من كل دولار يمثل عائدا لها للإنفاق على مشروعات البحث والتطوير.

وأكد أن Pure Storage تشارك لأول مرة هذا العام فى معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى والذى يعد – على حد وصفه- أكبر محفل بالمنطقة يسلط الضوء على التحول الرقمى وأحدث التقنيات التكنولوجية، كما سيتيح للشركة أيضا فرصة لاستعراض حلول متطورة وغير معقدة فى مجال تخزين المعلومات تتماشى مع عمليات الرقمنة والتطبيقات الذكية التى تشهدها دول العالم ومنها مصر وذلك عبر وفود يضم من 10 إلى 15 مدير تنفيذى لها.

فى سياق متصل، ألمح إلى أن Pure Storage تعمل بمبدأ الشراكة مع حكومات دول المنطقة من أجل تجهيز بنيتها التحتية لاستيعاب التحول الرقمى بحيث تكون مؤمنة على أعلى مستوى فى إطار خططها الاستراتيجية، منوها أن الشركة لديها عملاء فى قطاعات البنوك والاتصالات بمصر والعدد فى تزايد مستمر.

وأشار إلى أن شركته تراهن على إتاحة حزمة حلول متكاملة فى مجال تخزين البيانات للعملاء مقارنة بالمنافسين توفر أقصى درجات التأمين من الهجمات الإلكترونية، لافتا إلى أن الشركات فى مختلف القطاعات الاقتصادية بعد مرور عامين من الجائحة أدركت تمامًا أهمية شراء الحلول التكنولوجية تحسبًا من أى أوبئة أخرى فى المستقبل القريب وبدأت الأعمال تتعافى مجددًا.