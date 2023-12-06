‏شركة «Property Watch» تنتهى من ميكنة مبيعات وخدمة عملاء «الاتحاد العقارية» الشهر الحالى

تخطط شركة Property Watch للحلول، للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من ميكنة أنظمة المبيعات وخدمة عملاء «الاتحاد العقارية» الإماراتية، باستخدام منصة «Microsoft Dynamics 365»، خلال ديسمبر الجاري.

كشف فادى فؤاد، المدير التنفيذى للشركة، عن تقديمها منصة رقمية موحدة لتسهيل وتأمين العمليات اليومية الخاصة بـ«الاتحاد العقارية» تشمل أنظمة المبيعات وخدمة العملاء، موضحا أن الشركة تعد من أكبر المطورين فى السوق الإماراتية.

وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أن «Property Watch» شريك لـ«مايكروسوفت» وتعمل فى تقديم حلول وأنظمة رقمية لصالح شركات التطوير العقارى والوسطاء التجاريين، وأيضا فى ميكنة المولات والمراكز التجارية الكبري.

وأضاف أن «Property Watch» بدأت التعاون مع «الاتحاد العقارية» فى الربع الثانى من 2023، لافتا إلى أن شركته تخطط لتطبيق المرحلة الثانية من المشروع، والتى تتضمن توريد أنظمة إلكترونية لإدارة الوحدات، كمُلّاك أو مستأجرين، والانتهاء منها فى الربع الأول من العام المقبل.

ولفت إلى أن الشركة أجرت تحليل وتقييم شامل لجميع عمليات «الاتحاد العقارية» ثم طورت نظاما خاصا بإدارتها على مستوى المبيعات أو خدمة العملاء أو الإدارة المالية والتحصيلات والتقارير المالية.

يشار إلى أن «الاتحاد العقارية» تأسست عام 1993، وهى مدرجة فى سوق دبى للأوراق المالية، وتعمل فى الاستثمار والتطوير العقاري، وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة، مثل الإدارة والتقييم والتصميم الداخلي، ولديها عدة مشروعات، منها مجمع «موتور سيتى»، و«جرين كوميونيتى»، و«أوبتاون مردف»، و«أفينيو ديستركت».